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الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن استشهاد أحد موظفيه في قصف إسرائيلي استهدف مقره في غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن استشهاد أحد موظفيه في قصف إسرائيلي استهدف مقره في غزة

2025-08-03 12:04:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد أحد موظفيها في قصف إسرائيلي على مبنى الجمعية في خان يونس.

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