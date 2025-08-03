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وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية في الحكومة -أسماء

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية في الحكومة -أسماء

2025-08-03 12:04:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أعلن معهد الإدارة العامة عن حاجته لتعبئة وظائف شاغرة اليوم الاحد.

كما دعت مؤسسة أموال الأيتام التالية أسماؤهم لإجراء المقابلة الشخصية.
























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