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تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد- تحذيرات

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد- تحذيرات

2025-08-03 12:04:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان اليوم الاحد سيكون الطقس صيفي عادي في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر في مناطق البادية مثيرة للغبار احياناً.


لـيــلاً: الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.


وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية وأجزاء من السهول ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في ساعات ما بعد الظهر في مناطق البادية.

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