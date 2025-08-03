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البرتغال تصدر تحذيرا من حرائق غابات محتملة

البرتغال تصدر تحذيرا من حرائق غابات محتملة

2025-08-03 12:04:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت الحكومة البرتغالية، تحذيرا من موجة حر شديدة مع ارتفاع خطر اندلاع حرائق في أجزاء كبيرة من البلاد في الأيام المقبلة.
وتضمن التنبيه الذي يستمر من الأحد إلى الخميس، حظرا على إشعال النيران والألعاب النارية واستخدام المعدات الكهربائية في الغابات.
كما قيّدت السلطات الوصول إلى بعض مناطق الغابات، وأعلنت عن زيادة عدد العاملين في جهاز حراس الغابات وزيادة الدوريات البرية والجوية في المناطق المعرضة لخطر الحرائق.
وقالت وزيرة الداخلية ماريا لوسيا أمارال "الأسبوع المقبل سيكون صعبا".

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