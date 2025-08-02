صدور مرسومين بسحب الجنسية الكويتية من 56 شخصا وإسقاطها من شخص

صدر مرسوم رقم 138 لسنة 2025، باسقاط الجنسية الكويتية من أحد الاشخاص كما صدر مرسوم رقم 139 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من 56 شخصا وممن قد يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية.

وجاء في المرسومين اللذين سينشران في جريدة «الكويت اليوم»، الأحد، ان ذلك بناءً على المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

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