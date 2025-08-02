صدور مرسومين بسحب الجنسية الكويتية من 56 شخصا وإسقاطها من شخص

صدور مرسومين بسحب الجنسية الكويتية من 56 شخصا وإسقاطها من شخص
صدر مرسوم رقم 138 لسنة 2025، باسقاط الجنسية الكويتية من أحد الاشخاص كما صدر مرسوم رقم 139 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من 56 شخصا وممن قد يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وجاء في المرسومين اللذين سينشران في جريدة «الكويت اليوم»، الأحد، ان ذلك بناءً على المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
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