سفير عمان يؤكد تضامن بلاده مع الكويت منذ الساعات الأولى للغزو العراقي الغاشم

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سفير عمان يؤكد تضامن بلاده مع الكويت منذ الساعات الأولى للغزو العراقي الغاشم
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 8 (كونا) -– أكد سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت الدكتور صالح الخروصي اليوم السبت بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للغزو العراقي الغاشم وقوف بلاده إلى جانب دولة الكويت وتضامنها معها منذ الساعات الأولى للعدوان الذي وقع في الثاني من أغسطس 1990.
وقال السفير الخروصي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان بلاده بذلت ما بوسعها من جهود دبلوماسية مكثفة لحل الازمة عبر الحوار والوسائل السلمية ثم شاركت مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول التحالف في عملية التحرير.
وأوضح أن العلاقات بين عمان والكويت تنطلق من ثوابت راسخة وإيمان بوحدة المصير والتعاون الأخوي في السراء والضراء سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها وقيادتها وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان.(النهاية)
ن م ع / ط أ ب
وقال السفير الخروصي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان بلاده بذلت ما بوسعها من جهود دبلوماسية مكثفة لحل الازمة عبر الحوار والوسائل السلمية ثم شاركت مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول التحالف في عملية التحرير.
وأوضح أن العلاقات بين عمان والكويت تنطلق من ثوابت راسخة وإيمان بوحدة المصير والتعاون الأخوي في السراء والضراء سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها وقيادتها وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان.(النهاية)
ن م ع / ط أ ب
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