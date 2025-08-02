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سفير عمان يؤكد تضامن بلاده مع الكويت منذ الساعات الأولى للغزو العراقي الغاشم

سفير عمان يؤكد تضامن بلاده مع الكويت منذ الساعات الأولى للغزو العراقي الغاشم

2025-08-02 11:12:09
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 8 (كونا) -– أكد سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت الدكتور صالح الخروصي اليوم السبت بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للغزو العراقي الغاشم وقوف بلاده إلى جانب دولة الكويت وتضامنها معها منذ الساعات الأولى للعدوان الذي وقع في الثاني من أغسطس 1990.
وقال السفير الخروصي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان بلاده بذلت ما بوسعها من جهود دبلوماسية مكثفة لحل الازمة عبر الحوار والوسائل السلمية ثم شاركت مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول التحالف في عملية التحرير.
وأوضح أن العلاقات بين عمان والكويت تنطلق من ثوابت راسخة وإيمان بوحدة المصير والتعاون الأخوي في السراء والضراء سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها وقيادتها وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان.(النهاية)

ن م ع / ط أ ب


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