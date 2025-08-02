أول إصابة بحمى شيكونغونيا في هونغ كونغ.. والحالات في الصين تتخطى 6300

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أول إصابة بحمى شيكونغونيا في هونغ كونغ.. والحالات في الصين تتخطى 6300
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين 2 - 8 (كونا) -- سجلت منطقة هونغ كونغ جنوبي الصين اليوم السبت أول إصابة بفيروس حمى "شيكونغونيا" الذي بدأ انتشاره بمدينة فوشان الصينية منذ 8 يوليو الماضي ووصل عدد المصابين به الآن إلى 6330 حالة.
وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) أن الإصابة الأولى هي لطفل (12 عاما) في هونغ كونغ المجاورة لقوانغدونغ حيث مدينة فوشان.
من جانب آخر أعلنت لجنة الصحة في مدينة فوشان بجنوب الصين اليوم تسجيل 333 إصابة جديدة بداء شيكونغونيا ليتخطى عدد الإصابات المؤكدة في المدينة 6330 حالة.
ورفعت اللجنة الثلاثاء الماضي مستوى الاستجابة لطوارئ الصحة العامة إلى الدرجة الثالثة وهو نظام صيني لتقييم خطورة الأوبئة ونطاق انتشارها وهو مؤلف من أربع درجات.
وانتشر الفيروس في أكثر من 10 مدن بما فيها قوانغتشو ويانغجيانغ وتشانجيانغ في قوانغدونغ وفق بيان صادر عن إدارة السيطرة على الأمراض في المقاطعة.
فيما أصدرت لجنة الصحة الوطنية في الصين الخميس الماضي "خطة تشخيص وعلاج حمى شيكونغونيا لعام 2025" التي أشارت إلى أن فترة حضانة الحمى تتراوح من يوم إلى 12 يوما ومعظم المرضى قادرون على نقل العدوى خلال الأيام السبعة الأولى منذ ظهور أعراض المرض.
وأضافت الخطة أن العدوى تنتقل أساسا عن طريق لدغات بعوضة النمر الحاملة للفيروس وأنه يمكن للأم نقل العدوى في حالات نادرة إلى الجنين وقد ينتقل الفيروس عبر نقل الدم أو ملامسة دم المريض مشيرة إلى أن جسم الإنسان يستطيع اكتساب مناعة طويلة الأمد بعد الإصابة.
ولفتت إلى أن الصين سجلت 4 حالات إصابة وافدة في خلال الـ 15 عاما الماضية ما أدى إلى ظهور بؤر لانتشار الوباء في كل من مدينة دونغقوان في مقاطعة قوانغدونغ عام 2010 ومدينة رويلي في مقاطعة يوننان عام 2019.
يذكر أن شيكونغونيا ظهر لأول مرة في تنزانيا عام 1952 وانتشر في إفريقيا ثم انتقل إلى القارات الأخرى وسجلت 119 دولة في العالم إصابات بالفيروس حتى يونيو الماضي. (النهاية)
س ل ق / ه س ص
وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) أن الإصابة الأولى هي لطفل (12 عاما) في هونغ كونغ المجاورة لقوانغدونغ حيث مدينة فوشان.
من جانب آخر أعلنت لجنة الصحة في مدينة فوشان بجنوب الصين اليوم تسجيل 333 إصابة جديدة بداء شيكونغونيا ليتخطى عدد الإصابات المؤكدة في المدينة 6330 حالة.
ورفعت اللجنة الثلاثاء الماضي مستوى الاستجابة لطوارئ الصحة العامة إلى الدرجة الثالثة وهو نظام صيني لتقييم خطورة الأوبئة ونطاق انتشارها وهو مؤلف من أربع درجات.
وانتشر الفيروس في أكثر من 10 مدن بما فيها قوانغتشو ويانغجيانغ وتشانجيانغ في قوانغدونغ وفق بيان صادر عن إدارة السيطرة على الأمراض في المقاطعة.
فيما أصدرت لجنة الصحة الوطنية في الصين الخميس الماضي "خطة تشخيص وعلاج حمى شيكونغونيا لعام 2025" التي أشارت إلى أن فترة حضانة الحمى تتراوح من يوم إلى 12 يوما ومعظم المرضى قادرون على نقل العدوى خلال الأيام السبعة الأولى منذ ظهور أعراض المرض.
وأضافت الخطة أن العدوى تنتقل أساسا عن طريق لدغات بعوضة النمر الحاملة للفيروس وأنه يمكن للأم نقل العدوى في حالات نادرة إلى الجنين وقد ينتقل الفيروس عبر نقل الدم أو ملامسة دم المريض مشيرة إلى أن جسم الإنسان يستطيع اكتساب مناعة طويلة الأمد بعد الإصابة.
ولفتت إلى أن الصين سجلت 4 حالات إصابة وافدة في خلال الـ 15 عاما الماضية ما أدى إلى ظهور بؤر لانتشار الوباء في كل من مدينة دونغقوان في مقاطعة قوانغدونغ عام 2010 ومدينة رويلي في مقاطعة يوننان عام 2019.
يذكر أن شيكونغونيا ظهر لأول مرة في تنزانيا عام 1952 وانتشر في إفريقيا ثم انتقل إلى القارات الأخرى وسجلت 119 دولة في العالم إصابات بالفيروس حتى يونيو الماضي. (النهاية)
س ل ق / ه س ص
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