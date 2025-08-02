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أول إصابة بحمى شيكونغونيا في هونغ كونغ.. والحالات في الصين تتخطى 6300

أول إصابة بحمى شيكونغونيا في هونغ كونغ.. والحالات في الصين تتخطى 6300

2025-08-02 11:12:09
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين 2 - 8 (كونا) -- سجلت منطقة هونغ كونغ جنوبي الصين اليوم السبت أول إصابة بفيروس حمى "شيكونغونيا" الذي بدأ انتشاره بمدينة فوشان الصينية منذ 8 يوليو الماضي ووصل عدد المصابين به الآن إلى 6330 حالة.
وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) أن الإصابة الأولى هي لطفل (12 عاما) في هونغ كونغ المجاورة لقوانغدونغ حيث مدينة فوشان.
من جانب آخر أعلنت لجنة الصحة في مدينة فوشان بجنوب الصين اليوم تسجيل 333 إصابة جديدة بداء شيكونغونيا ليتخطى عدد الإصابات المؤكدة في المدينة 6330 حالة.
ورفعت اللجنة الثلاثاء الماضي مستوى الاستجابة لطوارئ الصحة العامة إلى الدرجة الثالثة وهو نظام صيني لتقييم خطورة الأوبئة ونطاق انتشارها وهو مؤلف من أربع درجات.
وانتشر الفيروس في أكثر من 10 مدن بما فيها قوانغتشو ويانغجيانغ وتشانجيانغ في قوانغدونغ وفق بيان صادر عن إدارة السيطرة على الأمراض في المقاطعة.
فيما أصدرت لجنة الصحة الوطنية في الصين الخميس الماضي "خطة تشخيص وعلاج حمى شيكونغونيا لعام 2025" التي أشارت إلى أن فترة حضانة الحمى تتراوح من يوم إلى 12 يوما ومعظم المرضى قادرون على نقل العدوى خلال الأيام السبعة الأولى منذ ظهور أعراض المرض.
وأضافت الخطة أن العدوى تنتقل أساسا عن طريق لدغات بعوضة النمر الحاملة للفيروس وأنه يمكن للأم نقل العدوى في حالات نادرة إلى الجنين وقد ينتقل الفيروس عبر نقل الدم أو ملامسة دم المريض مشيرة إلى أن جسم الإنسان يستطيع اكتساب مناعة طويلة الأمد بعد الإصابة.
ولفتت إلى أن الصين سجلت 4 حالات إصابة وافدة في خلال الـ 15 عاما الماضية ما أدى إلى ظهور بؤر لانتشار الوباء في كل من مدينة دونغقوان في مقاطعة قوانغدونغ عام 2010 ومدينة رويلي في مقاطعة يوننان عام 2019.
يذكر أن شيكونغونيا ظهر لأول مرة في تنزانيا عام 1952 وانتشر في إفريقيا ثم انتقل إلى القارات الأخرى وسجلت 119 دولة في العالم إصابات بالفيروس حتى يونيو الماضي. (النهاية)

س ل ق / ه س ص


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