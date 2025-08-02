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رئيس هيئة الترفيه السعودية يعلن طرح تذاكر مهرجان الرياض للكوميديا ..الأضخم عالميا

رئيس هيئة الترفيه السعودية يعلن طرح تذاكر مهرجان الرياض للكوميديا ..الأضخم عالميا

2025-08-02 11:12:09
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 8 (كونا) -- أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ اليوم السبت عن طرح تذاكر مهرجان الرياض للكوميديا عبر منصة "ويبوك".
ونقلت الهيئة العامة للترفيه عن المستشار آل الشيخ في بيان أن التذاكر متاحة على منصة ويبوك للراغبين في حضور النسخة الأولى من المهرجان الذي يعد الاضخم في العالم وتستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 9 أكتوبر 2025.
ويعد هذا المهرجان الأضخم عالميا في مجال الكوميديا حيث يجمع أكثر من 50 من ألمع نجوم الكوميديا من مختلف أنحاء العالم لتقديم عروض استثنائية تضيف إلى رصيد الرياض كواحدة منأهم الوجهات للترفيه العالمي.
وسيقام المهرجان على عدد من أبرز المسارح إذ تحتضن منطقة"بوليفارد سيتي" ثلاثة مسارح كبرى هي مسرح محمد العلي ومسرح بكر الشدي و"SEF Arena" فيما تقام بعض العروض في "Anb Arena" بما يمنح الزوار تجربة متنوعة وثرية تواكب التطلعات العالية للجمهور المحلي والدولي.
وقد تأكدت مشاركة نخبة من نجوم الكوميديا العالميين الذين يحظون بجماهيرية واسعة حول العالم وفي مقدمتهم النجم العالمي كيفنهارت والكوميدي الكندي راسل بيترز ونجمة الكوميديا زارناغارغ والكوميدية الأمريكية الشهيرة ويتني كامينغز والنجم سيباستيان مانيسكالكو والكوميدي ماز جبراني وأحد أشهر نجوم العروض العالمية جو كوي والنجم البريطاني جيمي كار والنجمة الأمريكية جيسيكا كيرسون والنجم غابرييل "فلفي" إغليسياس الذي يعد من أبرز الأسماء في الكوميديا العالمية إلى جانب النجم الكوميدي الشهير بيل بور وأندرو شولز المعروف بجرأته في الطرح وتوم سيغورا صاحب العروض الشهيرة على نتفليكس وبيت ديفيدسون أحد أبرز خريجي برنامج SaturdayNight Live وبطل مسلسل "Bupkis".
كما يشارك في المهرجان النجم عزيز أنصاري مبتكر وبطل مسلسل "Master of None" والكاتب الكوميدي المرشح لجائزة إيمي نيميش باتيل والكوميدي البريطاني أوميد جليلي والكوميدي الأمريكي سام موريل الذي قدم عروضا لاقت صدى واسعا مثل"You've Changed" والنجم بوبي لي وأندرو سانتينو إلى جانب كريس ديستيفانو صاحب العرض المميز "It's JustFortunate" والنجم هانيبال بوريس الكاتب السابق فيSaturday Night Live و30 Rock والنجم الأسترالي الشهير جيم وين الذي جاب جولاته حول العالم في أستراليا ونيوزيلنداوالمملكة المتحدة وكذلك النجم المثير للجدل لويس سي كي الحائزعلى ست جوائز إيمي وثلاث جوائز غرامي إضافة إلى الممثل الهوليوودي العالمي كريس تاكر بطل سلسلة أفلام Rush Hour وأخيرا الكوميدي مارك نورماند نجم نتفليكس بعرضه "Soup ToNuts" . (النهاية) خ ن ش / ه س ص

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