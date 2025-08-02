رئيس هيئة الترفيه السعودية يعلن طرح تذاكر مهرجان الرياض للكوميديا ..الأضخم عالميا

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رئيس هيئة الترفيه السعودية يعلن طرح تذاكر مهرجان الرياض للكوميديا ..الأضخم عالميا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 8 (كونا) -- أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ اليوم السبت عن طرح تذاكر مهرجان الرياض للكوميديا عبر منصة "ويبوك".
ونقلت الهيئة العامة للترفيه عن المستشار آل الشيخ في بيان أن التذاكر متاحة على منصة ويبوك للراغبين في حضور النسخة الأولى من المهرجان الذي يعد الاضخم في العالم وتستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 9 أكتوبر 2025.
ويعد هذا المهرجان الأضخم عالميا في مجال الكوميديا حيث يجمع أكثر من 50 من ألمع نجوم الكوميديا من مختلف أنحاء العالم لتقديم عروض استثنائية تضيف إلى رصيد الرياض كواحدة منأهم الوجهات للترفيه العالمي.
وسيقام المهرجان على عدد من أبرز المسارح إذ تحتضن منطقة"بوليفارد سيتي" ثلاثة مسارح كبرى هي مسرح محمد العلي ومسرح بكر الشدي و"SEF Arena" فيما تقام بعض العروض في "Anb Arena" بما يمنح الزوار تجربة متنوعة وثرية تواكب التطلعات العالية للجمهور المحلي والدولي.
وقد تأكدت مشاركة نخبة من نجوم الكوميديا العالميين الذين يحظون بجماهيرية واسعة حول العالم وفي مقدمتهم النجم العالمي كيفنهارت والكوميدي الكندي راسل بيترز ونجمة الكوميديا زارناغارغ والكوميدية الأمريكية الشهيرة ويتني كامينغز والنجم سيباستيان مانيسكالكو والكوميدي ماز جبراني وأحد أشهر نجوم العروض العالمية جو كوي والنجم البريطاني جيمي كار والنجمة الأمريكية جيسيكا كيرسون والنجم غابرييل "فلفي" إغليسياس الذي يعد من أبرز الأسماء في الكوميديا العالمية إلى جانب النجم الكوميدي الشهير بيل بور وأندرو شولز المعروف بجرأته في الطرح وتوم سيغورا صاحب العروض الشهيرة على نتفليكس وبيت ديفيدسون أحد أبرز خريجي برنامج SaturdayNight Live وبطل مسلسل "Bupkis".
كما يشارك في المهرجان النجم عزيز أنصاري مبتكر وبطل مسلسل "Master of None" والكاتب الكوميدي المرشح لجائزة إيمي نيميش باتيل والكوميدي البريطاني أوميد جليلي والكوميدي الأمريكي سام موريل الذي قدم عروضا لاقت صدى واسعا مثل"You've Changed" والنجم بوبي لي وأندرو سانتينو إلى جانب كريس ديستيفانو صاحب العرض المميز "It's JustFortunate" والنجم هانيبال بوريس الكاتب السابق فيSaturday Night Live و30 Rock والنجم الأسترالي الشهير جيم وين الذي جاب جولاته حول العالم في أستراليا ونيوزيلنداوالمملكة المتحدة وكذلك النجم المثير للجدل لويس سي كي الحائزعلى ست جوائز إيمي وثلاث جوائز غرامي إضافة إلى الممثل الهوليوودي العالمي كريس تاكر بطل سلسلة أفلام Rush Hour وأخيرا الكوميدي مارك نورماند نجم نتفليكس بعرضه "Soup ToNuts" . (النهاية) خ ن ش / ه س ص
ونقلت الهيئة العامة للترفيه عن المستشار آل الشيخ في بيان أن التذاكر متاحة على منصة ويبوك للراغبين في حضور النسخة الأولى من المهرجان الذي يعد الاضخم في العالم وتستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 9 أكتوبر 2025.
ويعد هذا المهرجان الأضخم عالميا في مجال الكوميديا حيث يجمع أكثر من 50 من ألمع نجوم الكوميديا من مختلف أنحاء العالم لتقديم عروض استثنائية تضيف إلى رصيد الرياض كواحدة منأهم الوجهات للترفيه العالمي.
وسيقام المهرجان على عدد من أبرز المسارح إذ تحتضن منطقة"بوليفارد سيتي" ثلاثة مسارح كبرى هي مسرح محمد العلي ومسرح بكر الشدي و"SEF Arena" فيما تقام بعض العروض في "Anb Arena" بما يمنح الزوار تجربة متنوعة وثرية تواكب التطلعات العالية للجمهور المحلي والدولي.
وقد تأكدت مشاركة نخبة من نجوم الكوميديا العالميين الذين يحظون بجماهيرية واسعة حول العالم وفي مقدمتهم النجم العالمي كيفنهارت والكوميدي الكندي راسل بيترز ونجمة الكوميديا زارناغارغ والكوميدية الأمريكية الشهيرة ويتني كامينغز والنجم سيباستيان مانيسكالكو والكوميدي ماز جبراني وأحد أشهر نجوم العروض العالمية جو كوي والنجم البريطاني جيمي كار والنجمة الأمريكية جيسيكا كيرسون والنجم غابرييل "فلفي" إغليسياس الذي يعد من أبرز الأسماء في الكوميديا العالمية إلى جانب النجم الكوميدي الشهير بيل بور وأندرو شولز المعروف بجرأته في الطرح وتوم سيغورا صاحب العروض الشهيرة على نتفليكس وبيت ديفيدسون أحد أبرز خريجي برنامج SaturdayNight Live وبطل مسلسل "Bupkis".
كما يشارك في المهرجان النجم عزيز أنصاري مبتكر وبطل مسلسل "Master of None" والكاتب الكوميدي المرشح لجائزة إيمي نيميش باتيل والكوميدي البريطاني أوميد جليلي والكوميدي الأمريكي سام موريل الذي قدم عروضا لاقت صدى واسعا مثل"You've Changed" والنجم بوبي لي وأندرو سانتينو إلى جانب كريس ديستيفانو صاحب العرض المميز "It's JustFortunate" والنجم هانيبال بوريس الكاتب السابق فيSaturday Night Live و30 Rock والنجم الأسترالي الشهير جيم وين الذي جاب جولاته حول العالم في أستراليا ونيوزيلنداوالمملكة المتحدة وكذلك النجم المثير للجدل لويس سي كي الحائزعلى ست جوائز إيمي وثلاث جوائز غرامي إضافة إلى الممثل الهوليوودي العالمي كريس تاكر بطل سلسلة أفلام Rush Hour وأخيرا الكوميدي مارك نورماند نجم نتفليكس بعرضه "Soup ToNuts" . (النهاية) خ ن ش / ه س ص
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