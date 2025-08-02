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استشهاد شاب فلسطيني وإصابة سبعة آخرين برصاص مستوطنين جنوب نابلس

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة سبعة آخرين برصاص مستوطنين جنوب نابلس

2025-08-02 11:12:09
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله – 2 – 8 (كونا) -- استشهد شاب فلسطيني وأصيب سبعة آخرون اليوم السبت برصاص مستوطنين في بلدة (عقربا) جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن الشاب معين أصفر البالغ من العمر 24 عاما استشهد بعد أن أصيب برصاص مستوطنين في البلدة.
من جهتها ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي أن حصيلة الإصابات بلغت سبع إصابات نتيجة اعتداءات المستوطنين على البلدة.
ومن جانبها أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في بيان لها بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت البلدة وأطلق أحدهم النار ما أدى إلى استشهاد الشاب أصفر وإصابة آخرين.
وأكدت أن ما جرى في عقربا يمثل "جريمة جديدة تضاف إلى سجل إجرامي مستمر" مشددة على أنها تتابع ميدانيا تفاصيل هذه الجريمة بهدف تعزيز صمود المواطنين وتوثيق الانتهاكات لفضح جرائم الاحتلال والمستوطنين في المحافل الدولية.(النهاية)

ن ق / ع س


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