استشهاد شاب فلسطيني وإصابة سبعة آخرين برصاص مستوطنين جنوب نابلس

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استشهاد شاب فلسطيني وإصابة سبعة آخرين برصاص مستوطنين جنوب نابلس
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله – 2 – 8 (كونا) -- استشهد شاب فلسطيني وأصيب سبعة آخرون اليوم السبت برصاص مستوطنين في بلدة (عقربا) جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن الشاب معين أصفر البالغ من العمر 24 عاما استشهد بعد أن أصيب برصاص مستوطنين في البلدة.
من جهتها ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي أن حصيلة الإصابات بلغت سبع إصابات نتيجة اعتداءات المستوطنين على البلدة.
ومن جانبها أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في بيان لها بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت البلدة وأطلق أحدهم النار ما أدى إلى استشهاد الشاب أصفر وإصابة آخرين.
وأكدت أن ما جرى في عقربا يمثل "جريمة جديدة تضاف إلى سجل إجرامي مستمر" مشددة على أنها تتابع ميدانيا تفاصيل هذه الجريمة بهدف تعزيز صمود المواطنين وتوثيق الانتهاكات لفضح جرائم الاحتلال والمستوطنين في المحافل الدولية.(النهاية)
ن ق / ع س
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن الشاب معين أصفر البالغ من العمر 24 عاما استشهد بعد أن أصيب برصاص مستوطنين في البلدة.
من جهتها ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي أن حصيلة الإصابات بلغت سبع إصابات نتيجة اعتداءات المستوطنين على البلدة.
ومن جانبها أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في بيان لها بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت البلدة وأطلق أحدهم النار ما أدى إلى استشهاد الشاب أصفر وإصابة آخرين.
وأكدت أن ما جرى في عقربا يمثل "جريمة جديدة تضاف إلى سجل إجرامي مستمر" مشددة على أنها تتابع ميدانيا تفاصيل هذه الجريمة بهدف تعزيز صمود المواطنين وتوثيق الانتهاكات لفضح جرائم الاحتلال والمستوطنين في المحافل الدولية.(النهاية)
ن ق / ع س
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