وزير الإعلام اليمني: إدراج 26 موقعا جديدا على قائمة اليونسكو التمهيدية للتراث العالمي

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وزير الإعلام اليمني: إدراج 26 موقعا جديدا على قائمة اليونسكو التمهيدية للتراث العالمي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 2 - 8 (كونا) -- قال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني اليوم السبت إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أدرجت 26 موقعا تراثيا وثقافيا وطبيعيا جديدا في اليمن ضمن القائمة التمهيدية للتراث العالمي ليرتفع العدد الإجمالي إلى 35 موقعا يمنيا.
وقال الإرياني في تصريح صحفي إن هذا الإنجاز يعكس غنى اليمن بإرث حضاري وإنساني فريد يمتد لآلاف السنين ويجسد إسهاماته العريقة في مسيرة الحضارة الإنسانية رغم التحديات التي يمر بها.
وأضاف أن التقدم المحرز جاء نتيجة تعاون جماعي ودولي واسع شمل منظمة اليونسكو ومكتبها الإقليمي لدول الخليج واليمن والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي والاتحاد الأوروبي.
وأكد أن إدراج المواقع يمثل خطوة مهمة لحماية وصون التراث اليمني للأجيال القادمة ورسالة حضارية تؤكد أن اليمن سيظل مهدا للحضارات وقيم الجمال والإبداع الإنساني.
وشرت منظمة اليونسكو على موقعها بيانا عن إدراج 26 موقعا للتراث الثقافي والطبيعي في اليمن على القائمة التمهيدية للتراث العالمي وتشمل معالم ومدنا تاريخية وأثرية وجبال ومحميات ووديان طبيعية منتشرة في عدد من المحافظات اليمنية. (النهاية)
س ن ص / ه س ص
وقال الإرياني في تصريح صحفي إن هذا الإنجاز يعكس غنى اليمن بإرث حضاري وإنساني فريد يمتد لآلاف السنين ويجسد إسهاماته العريقة في مسيرة الحضارة الإنسانية رغم التحديات التي يمر بها.
وأضاف أن التقدم المحرز جاء نتيجة تعاون جماعي ودولي واسع شمل منظمة اليونسكو ومكتبها الإقليمي لدول الخليج واليمن والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي والاتحاد الأوروبي.
وأكد أن إدراج المواقع يمثل خطوة مهمة لحماية وصون التراث اليمني للأجيال القادمة ورسالة حضارية تؤكد أن اليمن سيظل مهدا للحضارات وقيم الجمال والإبداع الإنساني.
وشرت منظمة اليونسكو على موقعها بيانا عن إدراج 26 موقعا للتراث الثقافي والطبيعي في اليمن على القائمة التمهيدية للتراث العالمي وتشمل معالم ومدنا تاريخية وأثرية وجبال ومحميات ووديان طبيعية منتشرة في عدد من المحافظات اليمنية. (النهاية)
س ن ص / ه س ص
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