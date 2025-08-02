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وزير الإعلام اليمني: إدراج 26 موقعا جديدا على قائمة اليونسكو التمهيدية للتراث العالمي

وزير الإعلام اليمني: إدراج 26 موقعا جديدا على قائمة اليونسكو التمهيدية للتراث العالمي

2025-08-02 11:12:09
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 2 - 8 (كونا) -- قال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني اليوم السبت إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أدرجت 26 موقعا تراثيا وثقافيا وطبيعيا جديدا في اليمن ضمن القائمة التمهيدية للتراث العالمي ليرتفع العدد الإجمالي إلى 35 موقعا يمنيا.
وقال الإرياني في تصريح صحفي إن هذا الإنجاز يعكس غنى اليمن بإرث حضاري وإنساني فريد يمتد لآلاف السنين ويجسد إسهاماته العريقة في مسيرة الحضارة الإنسانية رغم التحديات التي يمر بها.
وأضاف أن التقدم المحرز جاء نتيجة تعاون جماعي ودولي واسع شمل منظمة اليونسكو ومكتبها الإقليمي لدول الخليج واليمن والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي والاتحاد الأوروبي.
وأكد أن إدراج المواقع يمثل خطوة مهمة لحماية وصون التراث اليمني للأجيال القادمة ورسالة حضارية تؤكد أن اليمن سيظل مهدا للحضارات وقيم الجمال والإبداع الإنساني.
وشرت منظمة اليونسكو على موقعها بيانا عن إدراج 26 موقعا للتراث الثقافي والطبيعي في اليمن على القائمة التمهيدية للتراث العالمي وتشمل معالم ومدنا تاريخية وأثرية وجبال ومحميات ووديان طبيعية منتشرة في عدد من المحافظات اليمنية. (النهاية)

س ن ص / ه س ص


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