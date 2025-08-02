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الرئيس الإيراني يصل إلى إسلام أباد في زيارة رسمية لباكستان

الرئيس الإيراني يصل إلى إسلام أباد في زيارة رسمية لباكستان

2025-08-02 11:12:09
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 2 - 8 (كونا) -- وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم السبت في زيارة رسمية يجريها إلى البلد الجار لبحث التطورات الإقليمية والتجارة والتعاون في مجال الطاقة وتعزيز آليات التشاور والتنسيق البيني.
واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس الإيراني لدى وصوله إلى قاعدة نورخان الجوية في إسلام أباد قادما من مدينة لاهور شرق باكستان حيث استهل رحلته بزيارة ضريح شاعر باكستان الكبير محمد إقبال.
ويرافق الرئيس الإيراني في زيارته إلى باكستان وزير الخارجية عباس عراقجي ووفد إيراني رفيع المستوى.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها أنه جرت على هامش الزيارة مباحثات تمهيدية بين وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره الإيراني عراقجي تناولت القضايا الرئيسية التي ستبحث على مستوى قادة البلدين.
وتشمل تلك القضايا التطورات الإقليمية والتجارة الثنائية والتعاون في مجال الطاقة وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بين البلدين.
وأضاف بيان الخارجية الباكستانية أن قيادتي البلدين تؤكدان "التزامهما بتعميق العلاقات الأخوية الراسخة بين باكستان وإيران وأهمية الحوار المستدام وتعزيز التعاون في المسائل الاقتصادية والأمنية والتبادلات بين الشعبين". (النهاية)

س ب ك / ه س ص


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