الرئيس الإيراني يصل إلى إسلام أباد في زيارة رسمية لباكستان

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الرئيس الإيراني يصل إلى إسلام أباد في زيارة رسمية لباكستان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 2 - 8 (كونا) -- وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم السبت في زيارة رسمية يجريها إلى البلد الجار لبحث التطورات الإقليمية والتجارة والتعاون في مجال الطاقة وتعزيز آليات التشاور والتنسيق البيني.
واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس الإيراني لدى وصوله إلى قاعدة نورخان الجوية في إسلام أباد قادما من مدينة لاهور شرق باكستان حيث استهل رحلته بزيارة ضريح شاعر باكستان الكبير محمد إقبال.
ويرافق الرئيس الإيراني في زيارته إلى باكستان وزير الخارجية عباس عراقجي ووفد إيراني رفيع المستوى.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها أنه جرت على هامش الزيارة مباحثات تمهيدية بين وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره الإيراني عراقجي تناولت القضايا الرئيسية التي ستبحث على مستوى قادة البلدين.
وتشمل تلك القضايا التطورات الإقليمية والتجارة الثنائية والتعاون في مجال الطاقة وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بين البلدين.
وأضاف بيان الخارجية الباكستانية أن قيادتي البلدين تؤكدان "التزامهما بتعميق العلاقات الأخوية الراسخة بين باكستان وإيران وأهمية الحوار المستدام وتعزيز التعاون في المسائل الاقتصادية والأمنية والتبادلات بين الشعبين". (النهاية)
س ب ك / ه س ص
واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس الإيراني لدى وصوله إلى قاعدة نورخان الجوية في إسلام أباد قادما من مدينة لاهور شرق باكستان حيث استهل رحلته بزيارة ضريح شاعر باكستان الكبير محمد إقبال.
ويرافق الرئيس الإيراني في زيارته إلى باكستان وزير الخارجية عباس عراقجي ووفد إيراني رفيع المستوى.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها أنه جرت على هامش الزيارة مباحثات تمهيدية بين وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره الإيراني عراقجي تناولت القضايا الرئيسية التي ستبحث على مستوى قادة البلدين.
وتشمل تلك القضايا التطورات الإقليمية والتجارة الثنائية والتعاون في مجال الطاقة وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بين البلدين.
وأضاف بيان الخارجية الباكستانية أن قيادتي البلدين تؤكدان "التزامهما بتعميق العلاقات الأخوية الراسخة بين باكستان وإيران وأهمية الحوار المستدام وتعزيز التعاون في المسائل الاقتصادية والأمنية والتبادلات بين الشعبين". (النهاية)
س ب ك / ه س ص
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