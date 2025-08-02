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هجوم قرب محطة (زابوريجيا) الأوكرانية يثير مخاوف بشأن السلامة النووية

هجوم قرب محطة (زابوريجيا) الأوكرانية يثير مخاوف بشأن السلامة النووية

2025-08-02 11:12:09
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 2 - 8 (كونا) -- كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم السبت عن ان فريق الوكالة في محطة (زابوريجيا) للطاقة النووية في اوكرانيا سمع دوي انفجارات وشاهد دخانا يتصاعد من موقع قريب قالت المحطة انه نتيجة تعرض احدى منشآتها المساندة لهجوم.
وقال غروسي في بيان صحفي ان الفريق تبلغ من المحطة ان المنشأة تعرضت لقصف بالطائرات المسيرة والقذائف اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وهو الوقت الذي بدأت فيه أصوات النشاط العسكري بالوصول الى مسامع الفريق.
واشار الى ان المنشأة المساندة تقع على بعد 1200 متر من محيط المحطة وان الدخان لا يزال مرئيا من ذلك الاتجاه بعد الظهر.
ويعد هذا الحادث الأخير في سلسلة من الحوادث خلال الاسابيع والاشهر الماضية والتي تؤكد مرة اخرى المخاطر المحتملة على السلامة النووية جراء النزاع العسكري قرب المحطة.
وجدد المدير العام دعوته الى التمتع بأقصى درجات ضبط النفس في المناطق المحيطة بالمرافق النووية قائلا ان اي هجوم في محيط منشأة للطاقة النووية بصرف النظر عن الهدف المقصود يشكل خطرا محتملا على السلامة النووية ويجب تفاديه. (النهاية)

ع م ق / ر ج


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