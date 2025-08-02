هجوم قرب محطة (زابوريجيا) الأوكرانية يثير مخاوف بشأن السلامة النووية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
هجوم قرب محطة (زابوريجيا) الأوكرانية يثير مخاوف بشأن السلامة النووية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 2 - 8 (كونا) -- كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم السبت عن ان فريق الوكالة في محطة (زابوريجيا) للطاقة النووية في اوكرانيا سمع دوي انفجارات وشاهد دخانا يتصاعد من موقع قريب قالت المحطة انه نتيجة تعرض احدى منشآتها المساندة لهجوم.
وقال غروسي في بيان صحفي ان الفريق تبلغ من المحطة ان المنشأة تعرضت لقصف بالطائرات المسيرة والقذائف اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وهو الوقت الذي بدأت فيه أصوات النشاط العسكري بالوصول الى مسامع الفريق.
واشار الى ان المنشأة المساندة تقع على بعد 1200 متر من محيط المحطة وان الدخان لا يزال مرئيا من ذلك الاتجاه بعد الظهر.
ويعد هذا الحادث الأخير في سلسلة من الحوادث خلال الاسابيع والاشهر الماضية والتي تؤكد مرة اخرى المخاطر المحتملة على السلامة النووية جراء النزاع العسكري قرب المحطة.
وجدد المدير العام دعوته الى التمتع بأقصى درجات ضبط النفس في المناطق المحيطة بالمرافق النووية قائلا ان اي هجوم في محيط منشأة للطاقة النووية بصرف النظر عن الهدف المقصود يشكل خطرا محتملا على السلامة النووية ويجب تفاديه. (النهاية)
ع م ق / ر ج
وقال غروسي في بيان صحفي ان الفريق تبلغ من المحطة ان المنشأة تعرضت لقصف بالطائرات المسيرة والقذائف اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وهو الوقت الذي بدأت فيه أصوات النشاط العسكري بالوصول الى مسامع الفريق.
واشار الى ان المنشأة المساندة تقع على بعد 1200 متر من محيط المحطة وان الدخان لا يزال مرئيا من ذلك الاتجاه بعد الظهر.
ويعد هذا الحادث الأخير في سلسلة من الحوادث خلال الاسابيع والاشهر الماضية والتي تؤكد مرة اخرى المخاطر المحتملة على السلامة النووية جراء النزاع العسكري قرب المحطة.
وجدد المدير العام دعوته الى التمتع بأقصى درجات ضبط النفس في المناطق المحيطة بالمرافق النووية قائلا ان اي هجوم في محيط منشأة للطاقة النووية بصرف النظر عن الهدف المقصود يشكل خطرا محتملا على السلامة النووية ويجب تفاديه. (النهاية)
ع م ق / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
لجان المخيمات ترفض الهجمات على الأردن وتدعم مواقفه تجاه فلسطين
محافظ الطائف يطمئن على مصابي عربة الألعاب - جريدة الوطن السعودية
فضيحة جديدة تهز شرطة نيويورك.. تحرش جنسي وتواطؤ وصمت مؤسسي
رسميا.. الصفاقسي يعلن عودة معلول من الأهلي المصري - فيديو
ماسك: البشر قد يصبحون شخصيات ثانوية بسبب الذكاء الاصطناعي
3 ميداليات للإمارات في كأس أوروبا للقوس والسهم للشباب