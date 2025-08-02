موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
رام الله – شاب فلسطيني يستشهد وسبعة آخرون يصابون برصاص مستوطنين في بلدة (عقربا) جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
بكين - منطقة هونغ كونغ جنوبي الصين تسجل أول إصابة بفيروس حمى (شيكونغونيا) الذي بدأ انتشاره بمدينة (فوشان( الصينية منذ 8 يوليو الماضي ووصل عدد المصابين به حتى الآن إلى 6330 حالة.
الجزائر - وسائل إعلام في مالي تذكر أنه تم سجن رئيس الوزراء السابق موسى مارا احتياطيا على خلفية منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) نشره بعد زيارته لمعتقلي المعارضة في البلاد. (النهاية) ر ج
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