موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 98 فلسطينيا وإصابة 1079 آخرين بجروح مختلفة خلال ال24 ساعة الماضية على إثر مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في القطاع فيما ارتفعت وفيات (المجاعة) إلى 169 حالة وفاة.

رام الله – شاب فلسطيني يستشهد وسبعة آخرون يصابون برصاص مستوطنين في بلدة (عقربا) جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

بكين - منطقة هونغ كونغ جنوبي الصين تسجل أول إصابة بفيروس حمى (شيكونغونيا) الذي بدأ انتشاره بمدينة (فوشان( الصينية منذ 8 يوليو الماضي ووصل عدد المصابين به حتى الآن إلى 6330 حالة.

الجزائر - وسائل إعلام في مالي تذكر أنه تم سجن رئيس الوزراء السابق موسى مارا احتياطيا على خلفية منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) نشره بعد زيارته لمعتقلي المعارضة في البلاد. (النهاية) ر ج