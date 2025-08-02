مايكروسوفت تحدد وظائف مهددة بالزوال

مايكروسوفت تحدد وظائف مهددة بالزوال
أجرت شركة مايكروسوفت دراسة موسّعة بهدف تحديد الوظائف التي يُرجّح أن تستبدلها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتصل إلى نتائج قد تُثير القلق لدى شاغلي المهن المكتبية، وخاصةً تلك المرتبطة بإنتاج المحتوى، أو تقديم الاستشارات، أو خدمات الدعم.
واعتمد الباحثون ما وصفوه بـ«مؤشر قابلية التطبيق»، وهو مقياس كمي يهدف إلى تحديد مدى توافق طبيعة كل وظيفة مع إمكانيات الذكاء الاصطناعي، استناداً إلى مدى استخدام هذه التقنيات في المهام الوظيفية، ومدى نجاح تلك التطبيقات حتى الآن.
وقد جاءت المهن التي تعتمد على العمل المعرفي والتواصل من بين الأكثر عرضة للاستبدال، مثل المترجمين، والمؤرخين، ومندوبي المبيعات، والكُتاب، والمؤلفين، وموظفي خدمة العملاء، إذ تتوافق طبيعة هذه الأعمال بدرجة كبيرة مع المهارات التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي التوليدي.
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