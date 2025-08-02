مايكروسوفت تحدد وظائف مهددة بالزوال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

أجرت‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬دراسة‭ ‬موسّعة‭ ‬بهدف‭ ‬تحديد‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬يُرجّح‭ ‬أن‭ ‬تستبدلها‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬قد‭ ‬تُثير‭ ‬القلق‭ ‬لدى‭ ‬شاغلي‭ ‬المهن‭ ‬المكتبية،‭ ‬وخاصةً‭ ‬تلك‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإنتاج‭ ‬المحتوى،‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬الاستشارات،‭ ‬أو‭ ‬خدمات‭ ‬الدعم‭.‬

واعتمد‭ ‬الباحثون‭ ‬ما‭ ‬وصفوه‭ ‬بـ«مؤشر‭ ‬قابلية‭ ‬التطبيق‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬مقياس‭ ‬كمي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬مدى‭ ‬توافق‭ ‬طبيعة‭ ‬كل‭ ‬وظيفة‭ ‬مع‭ ‬إمكانيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬مدى‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬المهام‭ ‬الوظيفية،‭ ‬ومدى‭ ‬نجاح‭ ‬تلك‭ ‬التطبيقات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وقد‭ ‬جاءت‭ ‬المهن‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬المعرفي‭ ‬والتواصل‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للاستبدال،‭ ‬مثل‭ ‬المترجمين،‭ ‬والمؤرخين،‭ ‬ومندوبي‭ ‬المبيعات،‭ ‬والكُتاب،‭ ‬والمؤلفين،‭ ‬وموظفي‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬إذ‭ ‬تتوافق‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬مع‭ ‬المهارات‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭.‬