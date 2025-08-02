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"يوتيوب" تلجأ إلى الذكاءالاصطناعي لتحديد عمر المستخدمين

"يوتيوب" تلجأ إلى الذكاءالاصطناعي لتحديد عمر المستخدمين

2025-08-02 11:11:47
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬يوتيوب‮»‬،‭ ‬المملوكة‭ ‬لشركة‭ ‬جوجل،‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الإجراءات‭ ‬الوقائية‭ ‬المدمجة‭ ‬لتشمل‭ ‬عدداً‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المراهقين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعتماد‭ ‬تقنيات‭ ‬تقدير‭ ‬العمر‭ ‬باستخدام‭ ‬خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي،‭ ‬إن‭ ‬الملايين‭ ‬يقصدون‭ ‬‮«‬يوتيوب‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬التعلم‭ ‬والترفيه،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬الأصغر،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدفعها‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬وملائمة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬السن‭.‬

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