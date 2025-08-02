"يوتيوب" تلجأ إلى الذكاءالاصطناعي لتحديد عمر المستخدمين

"يوتيوب" تلجأ إلى الذكاءالاصطناعي لتحديد عمر المستخدمين
أعلنت منصة «يوتيوب»، المملوكة لشركة جوجل، توسيع نطاق الإجراءات الوقائية المدمجة لتشمل عدداً أكبر من المراهقين في الولايات المتحدة، وذلك من خلال اعتماد تقنيات تقدير العمر باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
وقالت الشركة، في بيان رسمي، إن الملايين يقصدون «يوتيوب» بهدف التعلم والترفيه، بمن في ذلك الفئات العمرية الأصغر، وهو ما يدفعها إلى الاستمرار في تطوير بيئة آمنة وملائمة من حيث السن.
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