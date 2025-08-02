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"ميتا" تقدم عروضا ضخمة لاستقطاب باحثي الذكاء الاصطناعي

"ميتا" تقدم عروضا ضخمة لاستقطاب باحثي الذكاء الاصطناعي

2025-08-02 11:11:46
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

يواصل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬مارك‭ ‬زوكربيرج‭ ‬جهوده‭ ‬المكثفة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬أبرز‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ضمن‭ ‬حملته‭ ‬لتوسيع‭ ‬مختبره‭ ‬الجديد‭ ‬ Meta ‭ ‬ Superintelligence ‭ ‬ Labs ‭ ‬المختص‭ ‬بنماذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الخارق،‭ ‬فبعد‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬اجتذاب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬البارزين‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ OpenAI ،‭ ‬وجّه‭ ‬زوكربيرج‭ ‬اهتمامه‭ ‬مؤخراً‭ ‬نحو‭ ‬شركة‭ ‬ Thinking ‭ ‬ Machines ‭ ‬ Lab ،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬ناشئة‭ ‬أسستها‭ ‬المديرة‭ ‬التقنية‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬ OpenAI ميرا‭ ‬مراتي،‭ ‬وتضم‭ ‬50‭ ‬موظفاً‭ ‬فقط‭.‬

وحسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬مجلة‭ ‬ WIRED ،‭ ‬تواصلت‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬موظفاً‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬ Thinking ‭ ‬ Machines ،‭ ‬وعرضت‭ ‬على‭ ‬أحدهم‭ ‬راتب‭ ‬إجمالي‭ ‬يتجاوز‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عدة‭ ‬سنوات،‭ ‬بينما‭ ‬تفاوتت‭ ‬العروض‭ ‬الأخرى‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬و500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭.‬

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