"ميتا" تقدم عروضا ضخمة لاستقطاب باحثي الذكاء الاصطناعي
يواصل الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرج جهوده المكثفة لاستقطاب أبرز المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، ضمن حملته لتوسيع مختبره الجديد Meta Superintelligence Labs المختص بنماذج الذكاء الاصطناعي الخارق، فبعد نجاحه في اجتذاب عدد من الباحثين البارزين من شركة OpenAI ، وجّه زوكربيرج اهتمامه مؤخراً نحو شركة Thinking Machines Lab ، وهي شركة ناشئة أسستها المديرة التقنية السابقة في OpenAI ميرا مراتي، وتضم 50 موظفاً فقط.
وحسبما ذكرت مجلة WIRED ، تواصلت «ميتا» مع أكثر من 12 موظفاً من فريق Thinking Machines ، وعرضت على أحدهم راتب إجمالي يتجاوز مليار دولار على مدار عدة سنوات، بينما تفاوتت العروض الأخرى بين 200 مليون و500 مليون دولار على مدى أربع سنوات.
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