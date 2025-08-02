وفاة لاعب منتخب مصر (بونجا)
خبرني - نعى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، حارس مرمى نادي وادي دجلة ومنتخب مصر للمحليين، محمد أبو النجا "بونجا" عن عمر يناهز 31 عاما.
وتدهورت الحالة الصحية لمحمد أبو النجا في الآونة الأخيرة، وتم نقله إلى المستشفى قبل أن يدخل في غيبوبة على أثر تعرضه لإصابة في الكبد.
وقال الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه على منصة "X": "ينعي المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والعاملين بالاتحاد حارس مرمى منتخب المحليين ونادي وادي دجلة، محمد أبو النجا، الذي وافته المنية..".
وقال نادي وادي دجلة عبر حسابه على منصة "X": "ينعي رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي وادي دجلة ببالغ الحزن والأسى، فقيدنا الغالي وحارس مرمانا محمد أبو النجا (بونجا)، الذي وافته المنية في يومٍ حزين خيم على قلوبنا جميعا..".
كما نعت أندية محلية في مصر، منها الأهلي والزمالك وبيراميدز، حارس المرمى الراحل محمد أبو النجا "بونجا".
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