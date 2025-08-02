فضيحة جديدة تهز شرطة نيويورك.. تحرش جنسي وتواطؤ وصمت مؤسسي

خبرني - كشفت ضابطة في شرطة نيويورك أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قِبل "مرشدها"، ثم أُحيلت إلى طبيب نفسي من قِبل رؤسائها عندما أفصحت عن الأمر، وذلك وفقا لدعوى قضائية جديدة.

وقالت الضابطة جاسمين وولز، 31 عاما، 'نها تعرضت لأكثر من عام من التحرش والانتهاك من قبل شريكها، المحقق كارلوس زامبرانو، الذي قيل إنه تحسس جسدها، وأرسل لها رسائل نصية يقول فيها إنه "مثار"، كما أرسل صورا فاضحة، بحسب وثائق المحكمة المُقدمة في 24 يوليو إلى المحكمة العليا في مانهاتن.

وأوضحت وولز لصحيفة "نيويورك بوست" أنها عندما أبلغت رؤساءها بسلوك زامبرانو، تعرضت لتشويه سمعتها من خلال شائعات، وأُحيلت إلى الخدمات النفسية في شرطة نيويورك، كما تم تجريدها من سلاحها، وشارتها، وهويتها الرسمية.

وصرحت وولز قائلة: "لم أكن أتصور أبدًا أن أكون ضحية بهذا الشكل. كنت أتوقع ذلك من شخص في الشارع... وليس من شخص يرتدي الزي الأزرق (الشرطة)".

بدأت المضايقات المزعومة في نوفمبر 2022، عندما كانت وولز ضابطة آنذاك، وتم تعيينها في الدائرة 90 في حي ويليامزبرغ ببروكلين، ضمن برنامج تدريب يدوم 18 شهرًا للحصول على رتبة محققة.

وقالت وولز عن زامبرانو: "كان من المفترض أن يكون مرشدي من الناحية التقنية. ومع الوقت، بدأ الأمر يتصاعد... لم تكن تعلم أبدا ما الذي ستواجهه".

وبحسب الدعوى، فإن ما بدأ بتعليقات خادشة تطور إلى تحسس جسدي، ورسائل جنسية صريحة، وتهديدات بأنها ستُوصم بأنها "نمامة" إن تحدثت.

وفي حادثة مقززة في يناير 2023، زُعم أن زامبرانو جذبها من شعرها ونفذ حركة جنسية، حيث بينت وولز قائلة: "كنت مصدومة للغاية. أن يمسك برأسي بهذه الطريقة... كيف لشخص في الشرطة أن يفعل ذلك؟" ومع ذلك، التزمت الصمت، وبقيت مصمّمة على نيل شارتها كمحققة، على حد قولها.

ولكن بعد حفلة العطلات في ديسمبر 2023، حيث يُزعم أن زامبرانو قام بحركة جنسية معها أمام الناس، أبلغت وولز مندوب جمعية محققي الشرطة وضابط الرفاهية بالواقعة، بحسب الدعوى.

وسألها ممثل النقابة عما إذا كانت لا تزال قادرة على "العمل مع الرجال"، وقال إن زامبرانو سيعتذر، وفقا للدعوى.

وتزعم الدعوى أن عدة مشرفين كانوا على علم بسلوك زامبرانو لكنهم لم يتدخلوا. ومنذ ذلك الحين، تقول وولز إنها أصبحت منبوذة.

وصفت بأنها "مشاكسة"، و"ناقلة شكاوى"، و"نمامة"، وتم حرمانها من العمل الإضافي وتجاهلها من قبل الزملاء، بينما كان مندوب النقابة، بحسب قولها، ينشر الشائعات ويخبر الآخرين بأنها قدمت شكوى رسمية في قسم تكافؤ الفرص.

وانتقلت وولز إلى الدائرة 81 في منطقتي بيدفورد ستايفسانت وستايفسانت هايتس في أبريل 2024، لكنها تؤكد أن القيل والقال لاحقها، إذ استمر مندوب النقابة في حملة التشويه لأكثر من عام، بحسب الدعوى.

وللهروب من هذا "البيئة العدائية"، طلبت وولز الانتقال إلى دوريات الشرطة في يوليو 2025، لكنها تشير إلى أنها أُجبرت على سحب الطلب تحت "الضغط".

ثم قام الكابتن روبرت كورادو، أحد مشرفيها، بوصفها بأنها "مترددة" وأحالها إلى قسم الخدمات النفسية، حيث تم تجريدها من سلاحها وشارتها وهويتها، بحسب ما ورد في الدعوى. وأضافت وولز: "لقد حاولوا تشويه سمعتي وإذلالي".

وذكرت أنها حصلت على تصريح من الأخصائي النفسي التابع للإدارة في نفس اليوم.

أما زامبرانو، المتزوج، فلا يزال على رأس عمله، حيث أوضحت وولز قائلة: "هو لا يزال يعمل على قضاياه وكأن شيئا لم يكن. بينما أنا، حياتي المهنية تضررت بسبب أفعاله".

وقال محاميها، جون سكولا: "شرطة نيويورك تحمي المتحرشين الجنسيين وتعاقب النساء اللاتي يجرؤن على التحدث. هذه القضية تسلط الضوء على نظام مكسور من التحرش والانتقام والفشل المؤسسي، ولن يتغير إلا بفضل نساء شجاعات مثل الضابطة وولز". هذا وتطالب وولز بتعويضات غير محددة.

رفضت شرطة نيويورك التعليق على قضية ما زالت قيد النظر. ولم يكن بالإمكان الوصول إلى زامبرانو وكورادو للتعليق.