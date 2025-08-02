رسميا.. الصفاقسي يعلن عودة معلول من الأهلي المصري - فيديو

خبرني - أعلن نادي الصفاقسي التونسي لكرة القدم، مساء يوم السبت، رسميا عودة نجمه السابق علي معلول إلى صفوف النادي بعد ما يقرب من 13 عاما على رحيله إلى نادي الأهلي المصري.

وانضم علي معلول (35 عاما) من جديد إلى النادي الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي المصري الذي لعب لفائدته بين عامي 2016 و2025.

ونشر الصفاقسي عبر حسابه الرسمي، فيديو كشف فيه عن ارتداء معلول شارة القيادة وقميصه السابق رقم 10.

وشارك علي معلول مع الصفاقسي اليوم في المباراة الودية أمام مستقبل المرسي وسجل بنفسه هدف الفوز الوحيد من ركلة جزاء.

ولم يتوج نادي الصفاقسي منذ انتقال علي معلول إلى صفوف نادي الأهلي المصري في 2016، بأي لقب للدوري التونسي للمحترفين، إذ يعود آخر إنجاز مماثل إلى الموسم 2012 ـ 2013، وهو الموسم ذاته الذي أحرز فيه الفريق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ودافع علي معلول عن ألوان نادي الصفاقسي بين عامي 2009 و2016 وتوج بكأس تونس والدوري التونسي وكأس الكونفدرالية في مناسبة واحدة.