إسماعيل القرقاوي يهنئ "أبيض السلة" ويؤكد دعمه للاتحاد الجديد

إسماعيل القرقاوي يهنئ "أبيض السلة" ويؤكد دعمه للاتحاد الجديد
كما حرص القرقاوي على توجيه رسالة للاعبين وتأكيده دعمهم ودعم مجلس الإدارة الجديد للاتحاد برئاسة عبداللطيف الفردان، وتحدث كابتن المنتخب قيس عمر نيابة عن زملائه مقدماً الشكر للواء ((م)) إسماعيل القرقاوي على دعمه وعطائه لكرة السلة الإماراتية على مدى أكثر من أربعة عقود ما جعلها تتبوأ مرتبة متقدمة على المستويين العربي والقاري.
من جهة أخرى عبر الدكتور منير بن حبيب المدير الفني للمنتخب الإماراتي عن سعادته بالمستوى المشرف الذي قدمه لاعبوه والذي توجوه بالفوز للمرة الأولى على فريق عريق له تاريخه الحافل بالإنجازات عربياً وقارياً ودولياً، وأضاف: إن جدول البطولة لم يخدم فريقه في بعض المباريات منها أمام الجزائر وأيضاً مع قطر بسبب مواجهة الفريقين مباشرة بعد يوم الراحة الذي حصلا عليه مما سبب إرهاقاً للاعبين وانعكس ذلك سلباً على نتيجة المباراتين.
وأكد أحمد مرعي مدرب المنتخب المصري أن فريقه دفع ثمن سوء التغطية الدفاعية والتسرع في إنهاء الهجمة قائلاً إنه أدرك خسارة فريقه بعدما وصلت النتيجة إلى التعادل والأداء الرجولي الذي قدمه منتخب الإمارات في الدقائق الحاسمة.
من ناحية أخرى كرم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قنوات دبي الرياضية عبر ممثلها عبدالخالق الخميس مدير الإنتاج والعمليات الذي حضر إلى المنامة لمتابعة النقل المباشر لمباريات البطولة. وقناة دبي الرياضية هي الناقل الحصري للبطولات العربية.
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