إسماعيل القرقاوي يهنئ "أبيض السلة" ويؤكد دعمه للاتحاد الجديد

MENAFN - Al-Bayan) حرص اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة على تهنئة نجوم الإمارات في أعقاب فوزهم التاريخي على منتخب مصر أبطال المسابقة وهو الأول في تاريخ لقاءات الفريقين رغم مشاركة مصر في الصف الثاني نظراً لانشغال المنتخب الأول في دورة بيروت الدولية وغياب سبعة عناصر أساسية عن صفوف الأبيض بسبب الإصابة وظروف العمل.

كما حرص القرقاوي على توجيه رسالة للاعبين وتأكيده دعمهم ودعم مجلس الإدارة الجديد للاتحاد برئاسة عبداللطيف الفردان، وتحدث كابتن المنتخب قيس عمر نيابة عن زملائه مقدماً الشكر للواء ((م)) إسماعيل القرقاوي على دعمه وعطائه لكرة السلة الإماراتية على مدى أكثر من أربعة عقود ما جعلها تتبوأ مرتبة متقدمة على المستويين العربي والقاري.

من جهة أخرى عبر الدكتور منير بن حبيب المدير الفني للمنتخب الإماراتي عن سعادته بالمستوى المشرف الذي قدمه لاعبوه والذي توجوه بالفوز للمرة الأولى على فريق عريق له تاريخه الحافل بالإنجازات عربياً وقارياً ودولياً، وأضاف: إن جدول البطولة لم يخدم فريقه في بعض المباريات منها أمام الجزائر وأيضاً مع قطر بسبب مواجهة الفريقين مباشرة بعد يوم الراحة الذي حصلا عليه مما سبب إرهاقاً للاعبين وانعكس ذلك سلباً على نتيجة المباراتين.

وأكد أحمد مرعي مدرب المنتخب المصري أن فريقه دفع ثمن سوء التغطية الدفاعية والتسرع في إنهاء الهجمة قائلاً إنه أدرك خسارة فريقه بعدما وصلت النتيجة إلى التعادل والأداء الرجولي الذي قدمه منتخب الإمارات في الدقائق الحاسمة.

من ناحية أخرى كرم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قنوات دبي الرياضية عبر ممثلها عبدالخالق الخميس مدير الإنتاج والعمليات الذي حضر إلى المنامة لمتابعة النقل المباشر لمباريات البطولة. وقناة دبي الرياضية هي الناقل الحصري للبطولات العربية.