ريال مدريد يغلق السنة المالية بأرباح قياسية

MENAFN - Al-Bayan) أغلق ريال مدريد الإسباني السنة المالية 2024 - 2025 بإيرادات تجاوزت مليار دولار، بزيادة قدرها 10 % مقارنة بالعام السابق، ليحقق دخلاً وأرباحاً لم يسبق أن وصل إليها أي نادٍ لكرة القدم في العالم حتى الآن، إلى جانب نجاحات النادي كروياً، حيث شهد الموسم الماضي تتويجه بلقبي كأس السوبر الأوروبي، وكأس الانتركونتيننتال، وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الملك، كما اختتم الدوري في الوصافة، فيما فاز الفريق الأول لكرة السلة بلقب الدوري، وبلغ المربع الذهبي في اليوروليغ.

كما شارك ((الملكي)) في البطولة الأولى لكأس العالم للأندية، التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، وبلغ نصف نهائي المسابقة، وتم احتساب الإيرادات والمصروفات الخاصة بالجزء الأول من البطولة ضمن موسم 2024 - 2025، في حين ستحتسب إيرادات ومصروفات الجزء الثاني من مونديال الأندية في موسم 2025 - 2026.

وشهدت جميع خطوط الأعمال في الريال نمواً، باستثناء قطاع البث، بسبب إلغاء إيرادات ((market pool)) للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، نتيجة لنظام تقاسم الإيرادات الجديد، إضافة إلى انخفاض طفيف في إيرادات الدوري الإسباني 2024 - 2025، مقارنة بالموسم السابق 2023 - 2024، وعوض نمو الإيرادات المحققة من التسويق والملعب، والمباريات الودية، وإيرادات الجزء الأول من مونديال الأندية، التراجع في إيرادات دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تعزيز النادي بشكل ملحوظ لأنشطته في مجال الترويج والتسويق، وإكمال صفقات رعاية جديدة مهمة على الرغم من أن بعض الخطوط التجارية لم تبلغ بعد كامل طاقتها التشغيلية، وخاصة تلك التي تتعلق بالمطاعم وتنظيم الحفلات، بعدما خلت السنة المالية 2024 - 2025، من القيود التي فرضتها الأشغال في السنوات الماضية.

ومن خلال نمو الإيرادات وضبط النفقات تمكن النادي من الحفاظ على مستوى النسبة دون المستوى، الذي أوصت به رابطة الأندية الأوروبية لأكثر من 20 عاماً، وحتى خلال المواسم التي تأثرت بجائحة كورونا، وبعد حسم النمو في المصروفات التشغيلية المرتبطة بزيادة الإيرادات والأنشطة التشغيلية، يكون النادي قد حقق أرباحاً تشغيلية، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 244 ملايين دولار، بزيادة 45 % مقارنة بالسنة المالية السابقة، وتمثل نسبة إيرادات بقيمة 18 %، بزيادة 5 % مقارنة بالعام السابق، ما يؤكد تحسن الإيرادات والكفاءة التشغيلية، التي حققها النادي هذا العام.

ويواصل النادي ((الملكي)) تحقيق أرباح متواصلة منذ عام 2000، ما يؤكد نجاحه في تجاوز تحديات جائحة كورونا، بفضل تدابير ضبط التكاليف وتحسين الأعمال على نطاق واسع، وبفضل الموارد المتصاعدة سيتمكن النادي من مواجهة التزاماته المالية المتوقعة بسهولة وانسيابية، خاصة بعد نجاح جهود النادي لخفض الديون منذ يونيو 2009، بفضل تدابير الترشيد، ومبادرات تحسين الأعمال المختلفة.

وفيما يتعلق بمشروع تجديد ملعب سانتياغو برنابيو فقد تم خلال السنة المالية 2023 - 2024 استكمال الأعمال المتعلقة بمختلف مكوناته الهيكلية، وإحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ الأعمال المتعلقة بالأنشطة التجارية، والتي كانت المحور الرئيسي لتجديد الملعب، وفي السنة المالية الجديدة سيتم استكمال جميع الأشغال المتبقية لتجديد الملعب، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمطاعم وتنظيم الحفلات الموسيقية، مع تطلع النادي إلى مواصلة تعزيز وتطوير نموذجه الرياضي، بهدف تحقيق المزيد من النجاحات الرياضية في كرة القدم وكرة السلة، التي لطالما ميزته ولا سيما خلال السنوات الأخيرة.

ولتحقيق ذلك عزز الفريق الأول لكرة القدم صفوفه بضم لاعبين من الطراز الأول، كما جدد طاقمه الفني.