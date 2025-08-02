3 ميداليات للإمارات في كأس أوروبا للقوس والسهم للشباب

MENAFN - Al-Bayan) واصل منتخب الإمارات للقوس والسهم تألقه القاري، بحصاده ثلاث ميداليات جديدة في بطولة كأس أوروبا للشباب، التي اختتمت فعالياتها في مدينة تشاتيش السلوفينية، أمس، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين الأوروبيين، وذلك خلال الفترة من 28 يوليو إلى 2 أغسطس.

وحقق المنتخب 3 ميداليات، بواقع ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية، حيث أحرزت اللاعبة سامية مقصود فضية فئة القوس المحدب للسيدات تحت 18 سنة، بينما نال الثلاثي خليفة مصبح الكعبي، ومنصور سعيد الكتبي، وعلي يعقوب، الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق لفئة القوس المحدب للرجال تحت 18 سنة.

كما نجح الثنائي خليفة مصبح الكعبي وسامية مقصود في حصد الميدالية الفضية لفئة الفرق المختلطة للقوس المحدب تحت 18 سنة، في إنجاز جديد، يُضاف إلى رصيد المنتخب الوطني في المنافسات الدولية.