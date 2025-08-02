3 ميداليات للإمارات في كأس أوروبا للقوس والسهم للشباب

3 ميداليات للإمارات في كأس أوروبا للقوس والسهم للشباب
وحقق المنتخب 3 ميداليات، بواقع ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية، حيث أحرزت اللاعبة سامية مقصود فضية فئة القوس المحدب للسيدات تحت 18 سنة، بينما نال الثلاثي خليفة مصبح الكعبي، ومنصور سعيد الكتبي، وعلي يعقوب، الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق لفئة القوس المحدب للرجال تحت 18 سنة.
كما نجح الثنائي خليفة مصبح الكعبي وسامية مقصود في حصد الميدالية الفضية لفئة الفرق المختلطة للقوس المحدب تحت 18 سنة، في إنجاز جديد، يُضاف إلى رصيد المنتخب الوطني في المنافسات الدولية.
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