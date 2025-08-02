عائلة إماراتية استثنائية.. 8 شقيقات يقتحمن عالم التايكواندو

MENAFN - Al-Bayan) في نادي الفجيرة للفنون القتالية، تمارس ثماني شقيقات وهن حصة، سلمى، أصايل، سارة، شيخة، ماجدة، مريم، ومروة، لعبة التايكواندو، بعد أن جمعهن الشغف نفسه، وقررن خوض تجربة رياضية عائلية استثنائية.

تتلمذ الفريق العائلي على يد هشام أفقيري، مدرب التايكواندو في نادي الفجيرة للفنون القتالية، والذي كان له دور محوري في صقل مهاراتهن وتعزيز شغفهن باللعبة، قبل أن تأتي نقطة التحول في أحد معسكرات انتقاء لاعبات المنتخب، حيث التقت الشقيقات الكابتن منى زاكيني، التي آمنت بموهبتهن منذ اللحظة الأولى.

وقالت اللاعبات لـ((البيان)): ((لا يمكن وصف فرحتنا عندما وصل إلينا خبر اختيارنا جميعاً لتمثيل منتخب الإمارات.. كانت لحظة استثنائية اكتملت بوجودنا معاً، وجعلت الفرح مضاعفاً)).

حين قررت حصة، الشقيقة الكبرى، أن تبدأ مسيرتها الرياضية، لم تكن تتوقع أن تتحول تلك الخطوة البسيطة إلى مشروع عائلي مشترك.. قائلة: ((كنت أسمع عن لعبة التايكواندو، لكن لم أكن مهتمة أو أعرف تفاصيلها.. كنت فقط أرغب في أن أصبح رياضية مثل إخوتي الكبار، ولا سيما أخي الذي اعتبرته قدوتي في الدراسة والانضباط)).

وأضافت: ((أقنعت والدتي بقدرتي على التوفيق بين الدراسة والنادي، وبعد تردد وافقت.. بدأت أولاً في نادي الشارقة، ثم مليحة، قبل أن أبدأ المرحلة الأهم في نادي الفجيرة للفنون القتالية، وهناك اصطحبت شقيقاتي معي.. ومنذ ذلك الحين، بدأت رحلتنا الجادة مع الكابتن هشام أفقيري، الذي كان مصدر إلهام وتشجيع دائم لنا)).

وعن دخول شقيقاتها عالم التايكواندو، قالت: ((نحن دائماً قريبات من بعض، وإذا جربت شيئاً وأحببته، غالباً ما يتجهن لتجربته مثلي.. انضمامنا جميعاً للنادي كان من أجمل قراراتنا كعائلة، أصبحنا أقوى، أكثر التزاماً، وتعلمنا الكثير معاً)).

نضج مبكر

كانت رياضة التايكواندو بالنسبة إلى سلمى، الشقيقة الثانية في العائلة، تجربة غيرت نظرتها للحياة، قائلة: ((صارت ثقتي بنفسي أعلى، وتعلمت ضبط انفعالاتي، وخاصة في المواقف الصعبة.. التايكواندو علمني الانضباط والاحترام، وساعدني كثيراً على تطوير لياقتي ومهاراتي)).

وأضافت عن أبرز الدروس التي خرجت بها من اللعبة: ((أدركت أن الإنجاز لا يأتي إلا بالالتزام والصبر.. تعلمت كيف أتقبل الخسارة، وأفرح بالفوز دون غرور، وأن لكل نجاح طريقاً من التعب والانتظار)).

وبحكم إدارتها لكثير من تفاصيل الفريق العائلي، حرصت سلمى على توجيه الشكر لكل من دعم مسيرتهن، قائلة: ((الفضل للكابتن هشام أفقيري، الأب الروحي لنا جميعاً، وللكابتن منى زاكيني، التي آمنت بموهبتنا ورافقتنا كأنها من العائلة، ولنادي الفجيرة للفنون القتالية الذي وفر لنا بيئة احترافية)).

واختتمت سلمى حديثها، قائلة: ((عائلتنا كلها تعتز بإنجاز ماجدة، التي حصدت الميدالية البرونزية في بطولة آسيا، وكانت مصدر إلهام لنا جميعاً)).

روح واحدة

وترى أصايل أن وجود شقيقاتها إلى جوارها في ساحة التايكواندو حافز قوي للتميز والاستمرار، قائلة: ((المنافسة بيننا منحتني شجاعة أكبر، وإصراراً على أن أكون أفضل في كل مرة.. وجود شقيقاتي في نفس الفريق يعزز ثقتي بنفسي ويشعل داخلي روح التحدي)).

وابتسمت وهي تتذكر بعض المواقف الطريفة، قائلة: ((أحياناً كنا ننسى أننا في تدريب رسمي، وننخرط في لحظات من الضحك والمزاح، لكننا دائماً نستعيد تركيزنا بسرعة، لأن كل واحدة تمثل الأخرى وتدعمها)).

ومن بين هذه المجموعة المتماسكة، تبرز سارة بطموحها اللافت وتفكيرها المبكر في المستقبل.. ففي سن السابعة عشرة، تمتلك رؤية واضحة لمسيرتها الرياضية، قائلة: ((أطمح إلى أن أشارك في كل البطولات العالمية.. لا أضع سقفاً لطموحي، وأسعى للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة)).

وأضافت: ((أركز على تطوير سرعتي وتركيزي وتكتيكي داخل المباريات.. المشوار طويل، لكنني مستعدة لكل تحدٍّ)).

أما شيخة، ذات السادسة عشرة، فتبدو ناضجة في حديثها عن الرياضة، كأنها سبقت سنها بعدة أعوام.. حيث قالت: ((الرياضة غيرتني.. صرت أقوى، أكثر التزاماً، وتعلمت كيف أحافظ على صحتي وأزرع في نفسي روح التحدي والثقة بالنفس)).

وعن قدوتها، قالت: ((شقيقاتي هن قدوتي.. سلمى، ماجدة، أصايل، سارة، وحصة.. كل واحدة تلهمني بطريقتها، وخاصة ماجدة، التي حققت منذ أيام الميدالية البرونزية في بطولة آسيا)).

واختتمت شيخة حديثها: ((فخورة بشقيقاتي، وأسعى دائماً إلى رفع علم الإمارات في كل بطولة أشارك فيها، وتحقيق المزيد من الإنجازات في رياضة التايكواندو)).

قلوب واعدة

وبالنسبة إلى ماجدة، كان الفوز بأول ميدالية آسيوية لحظة طال انتظارها من الجميع، سواء من العائلة أو المدربين.. وعبرت عن مشاعرها بصدق، قائلة: ((أول شعور راودني بعد التتويج كان أخيراً تحقق الحلم! ليس لأنني كنت أريده فقط، بل لأنني كنت أشعر بأن الكابتن هشام هو أكثر من ينتظر هذه اللحظة.. كنت أتمنى أن يرى الجميع أن الكابتن هشام أفضل مدرب تايكواندو في العالم)).

أما عن طموحها المستقبلي، فتراه حلماً جماعياً، قائلة: ((أتمنى أن أكون أنا وشقيقاتي من أفضل لاعبات التايكواندو في العالم، فهن يستحققن ذلك حقاً)). ومن ماجدة إلى مريم، التي عاشت أجواء التايكواندو منذ وقت مبكر إلى جانب شقيقاتها، قبل أن تنضم رسمياً هذا العام، إذ قالت بابتسامة طفولية: ((بدأت ممارسة التايكوندو بشكل رسمي، لكنني كنت دائماً أرافق شقيقاتي إلى النادي وأتدرّب معهن)).

وعن أكثر ما تحبه في التمارين، أجابت مريم: ((أحب كثيراً حركة دوليو تشياغي.. وهي الركلة الدائرية التي نلف فيها الجسم ونركل بمشط القدم، وأحب أن أتدرب مع شقيقاتي، لأن التمارين معهن ممتعة وتساعدني على التعلم بشكل أسرع)).

أما مروة، أصغر الشقيقات والبالغة من العمر 8 سنوات، فتحدثت بشغف عن حبها للتايكواندو، قائلة: ((أحب الذهاب إلى النادي كل يوم، أستمتع بالتدريبات واللعب، وأحلم بأن أحصل على الحزام الأسود في المستقبل)).