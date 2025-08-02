خيول جودلفين تطارد القمة في 4 مضامير عالمية

MENAFN - Al-Bayan) تخوض خيول جودلفين التحدي في عدة مضامير عالمية اليوم، أبرزها مشاركة المهرة المتطورة ((سبيريتد ستايل)) في تحدي السباقات الكلاسيكية، عبر ((سباق بريس دير ديانا)) ((الأوكس الألماني)) من الفئة الأولى في دوسلدورف، و((إيست أفينيو)) الذي يسعى في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بالفئة الثالثة، بمشاركته في سباق ويست فيرجينيا داربي للفئة الثالثة، وعودة المهرة الموهوبة ((ديلورين)) إلى المسارات العشبية، لخوض ((سباق بوكر أب ستيكس)) للفئة الثالثة، على مضمار إيليس بارك بالولايات المتحدة، وخوض المهرة ((وات أباوتزم)) سباق بري دو بسيش للفئة الثالثة، على مضمار دوفيل في فرنسا.

وتتطلع المهرة ((سبيريتد ستايل))، بإشراف شارلي أبلبي، إلى كسب تحدي السباقات الكلاسيكية في سباق بريس دير ديانا ((الأوكس الألماني)) من الفئة الأولى، في دوسلدورف، بعد فوزها الأخير في سباقات ليستد.

واستهلت ((سبيريتد ستايل)) مسيرتها في مايو، وحققت الوصافة في أول مشاركة لها على مسافة ميل وربع الميل، في سباق مبتدئات على مضمار أسكوت، قبل أن تفوز على نفس المسافة في مضمار هايدوك بارك في الشهر ذاته، لتؤكد تطورها اللافت، بفوز مريح على مسافة 12 فيرلونغ ((2400 متر))، في سباق ريك آند ماري هامبرو أفرو دايت ستيكس (ليستد) في نيو ماركت، خلال يوليو، متفوقة على مهرات أكبر منها سناً.

وأشاد شارلي أبلبي بأداء ((سبيريتد ستايل)) في الفترة الماضية، وقال إنها قدمت أداءً قوياً، مع التقدم في المسافة والأرضية المعتدلة الضاربة نحو اللين في نيو ماركت، حيث تشير التوقعات إلى أن الأرضية ستكون أكثر تحدياً في ألمانيا، كما أن السباق يمثل خطوة كبيرة من حيث المستوى، لافتاً إلى أن ((سبيريتد ستايل)) تتطور بشكل مستمر، وهذه هي الفرصة الأخيرة لمواجهة بنات جيلها على هذا المستوى وهذه المسافة، لذلك تستحق خوض هذه التجربة، مبدياً تفاؤله بقدرتها على تقديم عرض مميز.

وينتقل ((إيست أفينيو)) من كنتاكي إلى ويست فيرجينيا، سعياً لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بالفئة الثالثة، عبر مشاركته في سباق ويست فيرجينيا داربي للفئة الثالثة، على مضمار ماونتينير بارك، بعد استعاد توازنه عقب أداء متوسط في ديربي كنتاكي خلف ((سوفرينتي))، وحقق فوزاً صريحاً من البداية حتى النهاية في سباق مات وين ستيكس للفئة الثالثة، على مضمار شرشل داونز، في يونيو.

ودشن ((إيست أفينيو)) مسيرته بإشراف المدرب بريندان وولش، بفوزين رائعين، أبرزهما انتصاره المميز في بريدرز فيوتشريتي للفئة الأولى، على مضمار كينيلاند، قبل أن تتسبب عثرة مبكرة في ضياع فرصته في سباق بريدرز كب جوفينيل للفئة الأولى، وكان قاب قوسين أو أدنى من أن يضيف فوزاً ثانياً من الفئة الأولى إلى رصيده، خلال مشاركته في بلو غراس ستيكس على مضمار كينيلاند في أبريل، قبل خطف الفوز منه في الأمتار الأخيرة.

وقال مايكل باناهان مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة: إن ((إيست أفينيو)) يبدأ النصف الثاني من موسمه، بالمشاركة في سباق ويست فيرجينيا داربي للفئة الثالثة، حيث يشعر المدرب بريندان بارتياح لمستوى أدائه خلال الأسابيع الأخيرة، بعد مؤشرات إيجابية على جاهزيته، لافتاً إلى أن تدريباته سارت بشكل جيد في الفترة الماضية، وكان أداؤه مميزاً للغاية في تمرينه الأخير في شرشل داونز، ويتطلعون إلى أن يشكل هذا السباق محطة إعداد مناسبة لسباق ديربي بنسلفانيا للفئة الأولى في سبتمبر، وسيكون أحد أبرز المرشحين اليوم.

عودة ((ديلورين))

من جهة أخرى، تعود المهرة متعددة القدرات ((ديلورين)) إلى المسارات العشبية، لخوض سباق بوكر أب ستيكس للفئة الثالثة، على مضمار إيليس بارك بالولايات المتحدة، بعد أن حققت بإشراف المدرب إوين هارتي، فوزها الأول على الأرضية الاصطناعية على مضمار بريسك آيل داونز في أكتوبر، قبل أن تسجل انتصاراً قوياً على العشب، على مضمار تامبا باي داونز، في ديسمبر.

وقال مايكل باناهان، إن ((ديلورين)) أعطت مؤشرات إيجابية منذ مشاركتها الأخيرة، ويأمل المدرب إوين أن تحقق أداءً أفضل مع عودتها إلى العشب، مشيراً إلى أنها قادرة على المنافسة، وتقديم مستوى مشرف، وإذا كانت أرضية السباق في صالحها، فقد تتمكن من تحقيق مركز متقدم جديد في سباقات الفئات، وربما تحصد فوزها الأول على هذا المستوى.

ويخوض إوين هارتي كذلك سباق كاي واي داونز بريفيو تيرف كب، مع ((ملتي تاسك))، البالغ من العمر أربع سنوات، الذي يتطلع لتحقيق فوزه الثالث توالياً، في أول مشاركة له على مستوى السباقات المصنفة، بعد فوزه على مضمار شرشل داونز، وآخر على مضمار إيليس بارك.

انتصار جديد

من جانب آخر، تبحث المهرة ((وات أباوتزم)) عن انتصار جديد في سباق بري دو بسيش للفئة الثالثة، على مضمار دوفيل في فرنسا، معلنة عودتها إلى المسافة التي شهدت أولى انتصاراتها، بإشراف أندريه فابر، حيث استهلت مسيرتها بفوز على مسافة الميل وربع الميل، في سباق مبتدئات بشانتيه، أواخر أبريل، قبل أن تشارك مرتين لاحقاً على مسافات أقصر.