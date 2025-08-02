فرسان الإمارات يحتفظون بلقب مونديال الخيول الصغيرة للقدرة

فرسان الإمارات يحتفظون بلقب مونديال الخيول الصغيرة للقدرة
وتوج الفارس سيف أحمد المزروعي باللقب على صهوة ((بوليو كوسيلو))، واحتل الوصافة الفارس عيسى راشد المزروعي على صهوة ((الفاتنة)) ليحتكر فرسان الإمارات المركزين الأول والثاني في السباق، بينما حقق المركز الثالث الفارس البحريني سلطان عبدالعزيز الرميحي على صهوة ((هاكتر دى كاريل)).
وحصد فرسان الإمارات الميدالية الذهبية في فئة الفرق عن طريق الفريق المكون من البطل سيف المزروعي، والوصيف عيسى المزروعي، وراشد سعيد الكتبي بطل النسخة الماضية، وعلي الفلاسي.
ورفع فرسان الإمارات رصيدهم إلى 7 ألقاب في تاريخ البطولة بعد تتويجهم باللقب 6 مرات خلال السنوات العشر الماضية سواء بمسمى البطولة السابق للخيول بعمر 7 سنوات والنظام الحديث للخيول بعمر 8 سنوات.
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