فرسان الإمارات يحتفظون بلقب مونديال الخيول الصغيرة للقدرة

MENAFN - Al-Bayan) حافظ فرسان الإمارات على لقب مونديال القدرة للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات بعد إحراز لقبي الفرق والفردي بواسطة البطل سيف المزروعي والوصيف عيسى المزروعي في البطولة التي أقيمت فعالياتها، أمس، لمسافة 120 كلم تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية بمنطقة جوليانغ في فرنسا بمشاركة نحو 82 فارساً وفارسة من 25 دولة.

وتوج الفارس سيف أحمد المزروعي باللقب على صهوة ((بوليو كوسيلو))، واحتل الوصافة الفارس عيسى راشد المزروعي على صهوة ((الفاتنة)) ليحتكر فرسان الإمارات المركزين الأول والثاني في السباق، بينما حقق المركز الثالث الفارس البحريني سلطان عبدالعزيز الرميحي على صهوة ((هاكتر دى كاريل)).

وحصد فرسان الإمارات الميدالية الذهبية في فئة الفرق عن طريق الفريق المكون من البطل سيف المزروعي، والوصيف عيسى المزروعي، وراشد سعيد الكتبي بطل النسخة الماضية، وعلي الفلاسي.

ورفع فرسان الإمارات رصيدهم إلى 7 ألقاب في تاريخ البطولة بعد تتويجهم باللقب 6 مرات خلال السنوات العشر الماضية سواء بمسمى البطولة السابق للخيول بعمر 7 سنوات والنظام الحديث للخيول بعمر 8 سنوات.