ثلاثية لخيول الإمارات في ختام مهرجان "جودوود"

ثلاثية لخيول الإمارات في ختام مهرجان "جودوود"
وافتتح ((العاصي)) لـ ((شادويل)) انتصارات خيول الإمارات بعد فوزه بلقب سباق ((غلوريوس ستيكس)) للفئة الثالثة لمسافة 2400 متر بقيادة الفارس جيم كراولي بإشراف المدرب ويليام هاجاس مسجلاً زمناً قدره 2.37.54 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال عن ((ميدان)) بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة ريان مور وإشراف سيمون وإيد كريسفورد ليحتفظ باللقب.
وحلّقت ((وردة)) بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب ((ليلي لانغتري ستيكس)) للفئة الثانية لمسافة 2800 متر بقيادة الفارس كالوم رودريغز وإشراف المدرب أوين بوروز مسجلة زمناً قدره 3.4.08 دقيقة بقيادة جيمس دويل وإشراف جون وثادي جوسدن.
وأضاف ((مدبر)) الانتصار الثاني لـ ((شادويل)) وللفارس جيم كراولي بعد فوزه بلقب ((أنجل هانديكاب)) لمسافة 1400 متر مسجلاً زمناً قدره 1.25.82 دقيقة. وفي مضمار نيوماركت، قدّمت مهرة جودلفين ((سايلنت لوف)) أداءً قوياً توّجته بانتصار مستحق في سباق شاليس ستيكس من فئة ((ليستد)) لمسافة 2400 متر مسجلة زمناً قدره 2.31.52 دقيقة.
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