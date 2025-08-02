ثلاثية لخيول الإمارات في ختام مهرجان "جودوود"

MENAFN - Al-Bayan) حققت خيول الإمارات ثلاثية مميزة في ختام فعاليات مهرجان ((جلوريوس جودوود))، الذي أقيمت فعالياته في مضمار جودوود بالمملكة المتحدة، بحضور الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم وعدد من الملاك ومحبي سباقات الخيل، وجاءت انتصارات خيول الإمارات عبر ثنائية ((العاصي)) و((مدبر)) بشعار شادويل وتألق ((وردة)) بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، فيما أهدت المهرة ((سايلنت لوف)) فوزاً ثميناً لجودلفين على مضمار نيوماركت في المملكة المتحدة.

وافتتح ((العاصي)) لـ ((شادويل)) انتصارات خيول الإمارات بعد فوزه بلقب سباق ((غلوريوس ستيكس)) للفئة الثالثة لمسافة 2400 متر بقيادة الفارس جيم كراولي بإشراف المدرب ويليام هاجاس مسجلاً زمناً قدره 2.37.54 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال عن ((ميدان)) بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة ريان مور وإشراف سيمون وإيد كريسفورد ليحتفظ باللقب.

وحلّقت ((وردة)) بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب ((ليلي لانغتري ستيكس)) للفئة الثانية لمسافة 2800 متر بقيادة الفارس كالوم رودريغز وإشراف المدرب أوين بوروز مسجلة زمناً قدره 3.4.08 دقيقة بقيادة جيمس دويل وإشراف جون وثادي جوسدن.

وأضاف ((مدبر)) الانتصار الثاني لـ ((شادويل)) وللفارس جيم كراولي بعد فوزه بلقب ((أنجل هانديكاب)) لمسافة 1400 متر مسجلاً زمناً قدره 1.25.82 دقيقة. وفي مضمار نيوماركت، قدّمت مهرة جودلفين ((سايلنت لوف)) أداءً قوياً توّجته بانتصار مستحق في سباق شاليس ستيكس من فئة ((ليستد)) لمسافة 2400 متر مسجلة زمناً قدره 2.31.52 دقيقة.