11 خيلاً تتنافس على كأس رئيس الدولة في هولندا اليوم

MENAFN - Al-Bayan) يحتضن مضمار ((دوندخت)) العشبي بمدينة لاهاي بمملكة هولندا، اليوم، المحطة الثامنة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة سباقات النسخة الثانية والثلاثين للسلسلة العالمية المرموقة.

وتحظى سباقات الكأس الغالية برعاية واهتمام القيادة الرشيدة، دعماً للملاك والمربين في مختلف دول العالم، وتشجيعاً لهم على اقتناء وتربية الخيل العربي، للحفاظ على مكانته الأصيلة ورفعة شأنه عالمياً، بما يسهم في تحقيق صناعة متطورة لسباقات الخيل العربي، وفق أعلى المعايير.

ويعد سباق المحطة الهولندية الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربي بمملكة هولندا، حيث تبلغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، ويشهد مشاركة 11 خيلاً، تمثل نخبة مرابط وإسطبلات الخيل العربي في هولندا والقارة الأوروبية في السباق، الذي يقام لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة.

وتضم القائمة مجموعة مميزة من الخيول، من بينها ((عفجان))، و((الزير))، كما تشارك حاملة لقب النسخة الماضية الفرس ((فريدة بي)).

وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: إن سباقات الكأس الغالية تواصل تحقيق أهدافها في صناعة سباقات قوية للخيل العربية بجودة عالية، ومكانة مرموقة على الصعيد العالمي، ما يسهم في تشجيع وتحفيز الملاك والمربين على زيادة الاهتمام بتربية واقتناء الخيل العربي، وإعلاء شأنه بكل دول العالم.

وأضاف: ((نفخر باستمرارية السباقات ووصولها إلى مملكة هولندا، في ظل مشاركة كبيرة من أبرز المرابط والملاك، ما يعكس قيمتها وريادتها كونها أفضل وأغلى سلسلة سباقات للخيل العربي في العالم)).

وأوضح أن النجاحات التي نراها اليوم تعود للدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وحرص سموه الكبير على الارتقاء بسباقات الخيل العربي، وتعزيز حضورها في المحافل العالمية)).