MENAFN - Al-Bayan) ماذا يقرأ الشباب؟.. هذا سؤال بدا مطروحاً في مكتبة الإسكندرية، وهي تحتفل بجوائزها الكبرى للقراءة في 17 من الشهر الماضي. كانت هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها المكتبة جوائز للقراءة، وكان عدد الذين تقدموا للجوائز 2000 شاب وشابة، من 27 محافظة مصرية، هي كل محافظات مصر، ومن أعمار تبدأ من 18 عاماً، وتتوقف عند 40.

العدد المشارك يبدو قليلاً، إذا قورن بعدد سكان مصر، البالغ نحو 120 مليوناً، ولكن ربما يعود انخفاض العدد إلى أنها المسابقة الأولى، بل إن هذا هو السبب في الغالب، لأن القول بأن الشباب لا يقرأ في العموم، ينطوي على تعميم لا يجوز.

قبل حفل توزيع الجوائز، كانت هناك إشارات غير مباشرة إلى أبعاد قضية القراءة لدى الشباب، وإلى نسبة الذين يقرؤون بينهم.. ففي ندوة سابقة على الحفل، قال الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة: إنه لما تجول بين أرجاء معرض الكتاب الذي استضافته المكتبة من 7 إلى 21 يوليو، لاحظ أن الشباب يتزاحمون على شراء كتب لم يسمع هو بها من قبل، ولا يعرف عنها شيئاً، وأضاف مدير المكتبة، أنه طلب من مكتبه رصد ما يتداوله الشباب من الكتب، وما يشترونه، وما يُقبلون عليه، وأنه سيدرس ما ينتهي إليه الرصد، للوقوف على ما يستهوي الشباب على وجه التحديد.

ولا بد أن حصيلة الدراسة التي وعد بها الدكتور زايد، ستكون مهمة جداً، بقدر ما ستكون كاشفة، لأنها ستكون من المرات القليلة التي نتعرف فيها إلى ما يُقبل عليه الشباب بين الكتب المنشورة. سنعرف ما إذا كانت أسماء مثل طه حسين، أو توفيق الحكيم، أو هيكل باشا، أو العقاد، أو غيرهم، من بين الأسماء المفضلة عندهم، أم أن هناك أسماء أخرى سواها؟.

في حفل توزيع الجوائز، جرى الإعلان عن 100 شاب وشابة فازوا بجوائز القراءة، وكان العدد الفائز كبيراً، بالقياس على عدد المتقدمين، بل بالقياس على أي جوائز مرصودة في هذا الشأن بالإجمال. فما السبب؟.

من الجائز أن تكون مكتبة الإسكندرية قد قصدت ذلك، لعلها تشجع الشباب على الإقبال على القراءة، أو لعلها تُغري أكبر عدد ممكن بالتقدم للمسابقة، أو تلفت نظر الشباب إلى عدد وحجم ما تقدمه لهم. فإذا عرفنا أن أول ثلاث جوائز كانت قيمة كل واحدة منها مئة ألف جنيه، أدركنا أنها جوائز مغرية حقاً، أما بقية الجوائز المئة، فقد كانت تتدرج تحت المئة ألف، وكانت الجائزة الأقل تصل في قيمتها إلى ثلاثة آلاف جنيه. أعود لأنقل ما قاله الأديب الأستاذ محمد سلماوي، في الندوة السابقة على حفل توزيع الجوائز، فما قاله شديد الصلة بالموضوع.

روى الأستاذ محمد سلماوي، أنه لما جلس يوقع كتابه الجديد في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي أقيم يناير الماضي، لاحظ أن طابور المصطفين أمامه للحصول على توقيعه على نُسخ من الكتاب في أيديهم، كان قصيراً نسبياً، وكان ذلك بالقياس على طابور آخر طويل، رآه هو من مكانه بالقرب منه، فلما استطلع الأمر، عرف أن كاتبة شابة أصدرت كتاباً، وأنها نظمت حفل توقيع مثله، وأن الطابور المُصطف أمامها طويلاً، هو طابور معبّر عن عدد قرائها، بالقياس إلى عدد قراء كتاب كبار!

وهذا ما يعيد طرح السؤل من جديد: ماذا يقرأ الشباب؟.. سنتعرف إلى الإجابة تفصيلاً، عندما تنجز مكتبة الإسكندرية دراستها المرتقبة، التي وعد بها مديرها.

ولأن الحديث في هذه السطور يتعلق بالقراءة، باعتبارها هماً من هموم الشباب، فربما نذكر هنا رواية هموم الشباب للدكتور عبد الرحمن بدوي، أستاذ الفلسفة الشهير في جامعة القاهرة، وتلميذ طه حسين، فلقد كتب في صفحتها الأولى يقول: كل محاولة للربط بين أحداث هذه الرواية وبين الواقع، مصيرها الفشل الذريع.

كان الإمام علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، يقول ما معناه، إن الشباب خُلقوا لزمانهم لا لزماننا، وأن ذلك يجب أن يكون في الحساب، ونحن نتطلع إليهم.

ولا بد أن عبارة الإمام تدعونا إلى أن نتطلع للشباب من هذه الزاوية، التي لفت هو الانتباه إليها، وسواء كان الموضوع موضوع قراءة لديهم، أو كان أمراً آخر سوى القراءة، التي تبحث لنفسها عن مكان لدى الشباب وغير الشباب.