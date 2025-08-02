ترامب وبوتين.. هل انتهى الود؟

MENAFN - Al-Bayan) ما معنى تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة التوصل لتسوية مع أوكرانيا في مهلة تنتهي في التاسع من الشهر الجاري، وماذا تعني صفقات الأسلحة الأمريكية النوعية الأخيرة إلى أوكرانيا، بعد طول تمنع وتوقف، هل يعني ذلك أن العلاقات بين الرئيسين ترامب وبوتين قد تعكرت؟ أم أن ذلك مجرد ضغوط أمريكية لسحب روسيا إلى مائدة وقف إطلاق النار، تمهيداً لاتفاق نهائي بين موسكو وكييف، تجعل ترامب يقول إنه أنجز وحل أهم مشكلة عالمية، ما يؤهله للمطالبة بجائزة نوبل للسلام؟ هل يعني ما سبق نهاية حبال الود الطويلة بين ترامب وبوتين؟

من يتابع صفقات السلاح الأمريكية إلى أوكرانيا سيكتشف أنها كانت لا تتوقف، خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.

وحينما جاء ترامب فإنه لم يكتفِ بتجميد العديد من الصفقات المتفق عليها، بل إنه طالب أوكرانيا بسداد ثمن كل الصفقات طوال السنوات الماضية، والتي كان الأوكرانيون يعتقدون أنها منحة ومساعدات مجانية.

حاول الأوكرانيون المماطلة، لكن ترامب حشر الرئيس الأوكراني في زاوية صعبة خلال لقائهما الشهير في نهاية فبراير الماضي، وطالبه علناً بتسديد ثمن كل الأسلحة التي حصل عليها، وقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار، أو إعطاء أمريكا بدلاً منها المعادن النادرة، وهو ما تم بالفعل لاحقاً.

ترامب كان يضغط على زيلينسكي حتى قبل عودته للبيت الأبيض في 20 يناير الماضي، وفى نفس الوقت كان يتحدث بود مع بوتين، باعتباره رجلاً قوياً يملك العديد من الأوراق.

وطوال الشهور الثلاثة التالية كان ترامب يرفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة بحجج مختلفة، منها أن المخزون الأمريكي منها غير كافٍ، أو أن إسرائيل في حاجة ماسة إليها أكثر من أوكرانيا.

التطور الأهم هو أن دول حلف شمال الأطلنطي الناتو، ومعظمها في أوروبا، قد أقنعت ترامب باستئناف تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا، على أن تقوم هذه البلدان بسداد ثمنها مباشرة لواشنطن، وهو ما تم تأكيده وتصديقه في قمة الناتو الأخيرة في لاهاي الهولندية أواخر يونيو الماضي.

بناء على هذا التطور فقد أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي موافقتها على بيع أسلحة لأوكرانيا بقيمة 322 مليون دولار، تتضمن بيع معدات لأنظمة هوك الدفاعية الجوية وصيانتها بقيمة 172 مليون دولار، وبيع مركبات قتالية مدرعة من طراز برادلي وصيانتها بقيمة 150 مليون دولار، والهدف هو تحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، خصوصاً في الدفاع الجوى، في ظل الهجمات الصاروخية الروسية العنيفة الأخيرة ضد أوكرانيا.

قبل هذه الصفقة كانت واشنطن أيضاً قد وافقت على صفقة مماثلة قبل أسابيع بقيمة 311 مليون دولار، لتوفير التدريب وقطع الغيار لمقاتلات إف 16 الأمريكية.

في الرابع من يوليو، وخلال مكالمة هاتفية سأل ترامب زيلينسكي: هل أنت قادر على ضرب العمق الروسي في موسكو وسانت بطرسبورج؟ ثم عاد وقال له، لا تفعل ذلك! والمعروف أن الولايات المتحدة زودت في عهد بايدن أوكرانيا بصواريخ تاكمز الأمريكية متوسطة وطويلة المدى، ولكن لا يعرف هل لا يزال في حوزة كييف هذه الصواريخ، أم لا، وهل ستوافق أمريكا على إعادة تزويدها بها؟ والتطور المهم هو أن بعض الدول الأوروبية تتفاوض مع الولايات المتحدة لشراء أنظمة باتريوت للدفاع الجوى لصالح أوكرانيا، للحد من الهجمات الجوية الروسية.

وتعهدت برلين بالفعل بتمول تسليم أوكرانيا نظامين من 5 أنظمة باتريوت، وتريد التزاماً أمريكياً ببيع هذه الأنظمة إلى الدول الأوروبية، التي تسلح أوكرانيا حتى تضمن أن جيوشها جاهزة في حال تعرضها لأي اعتداء، فألمانيا أرسلت 3 بطاريات باتريوت لأوكرانيا، ويتبقى لديها 9 بطاريات، وبالتالي تريد تعويضها بسرعة.

ومن الأسلحة نعود إلى السياسة لفهم التغيرات في موقف الرئيس الأمريكي، الذي وجه تهديداً وإنذاراً واضحاً إلى روسيا في 15 يوليو، بفرض عقوبات ضخمة ورسوم جمركية قد تصل إلى 100%، إذا لم تتوصل روسيا إلى تسوية مع أوكرانيا خلال شهرين، ثم خفض المهلة إلى 10 أيام فقط، واللافت أن هذا التهديد جاء خلال لقاء ترامب مع مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، بل إن ترامب هدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على شركاء روسيا التجاريين، واللافت أيضاً أنه عقب هذا التصريح فإن الرئيس الصيني، شى جين ينج، دعا إلى تعزيز العلاقات والتعاون مع روسيا، والمعروف أن الاتحاد الأوروبي فشل في التوصل مؤخراً إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الـ18 ضد روسيا، بسبب اعتراض سلوفاكيا، وقد يناقش الاتحاد في اجتماعه هذا الشهر الأصول الروسية المجمدة لتمويل الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.

نعود مرة أخرى إلى ترامب، وأغلب الظن أن مواقفه المتناقضة بشأن روسيا وأوكرانيا، صار يمكن فهمها في ضوء طبيعته المتقلبة، التي تجلت في العديد من القضايا المحلية والدولية.

هو لا يريد أن تتحمل بلاده أي نفقات في أي محفل أو منظمة أو صراع، أو تشارك ولكن أن يتحمل الآخرون الثمن.

هو أيضاً يعتقد أنه يمكن حل القضايا المعقدة بالتصريحات، ويتجاهل أن هناك واقعاً معقداً في القضايا الدولية.

هو يعتقد أن العقوبات والتهديدات يمكن أن تقنع روسيا بالتفاوض أولاً، والوصول إلى تسوية ثانياً، لكنه يتجاهل أن هذا المنهج لم يقنع روسيا أو يغير موقفها منذ فبراير 2022.

الخلاصة أن الوضع في أوكرانيا وبين ترامب وبوتين مفتوح على كل الاحتمالات، وأن الود الظاهر بينهما يمكن أن ينقلب إلى صراع شامل، وربما تتغير كل هذه المعطيات إذا التقي ترامب وبوتين بالفعل في بكين مطلع سبتمبر المقبل، للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، وقد تأكد حضور بوتين بالفعل.