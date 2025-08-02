كنا أكثر وفاءً للشغف؟

MENAFN - Al-Bayan) إذا كنت قد شاهدت فيلم العالم الجوراسي الذي طرح مؤخراً على الشاشة الفضية، وكنت من مواليد ما بعد عام 2000 فأنصحك بالعودة للأجزاء السابقة، خاصة تلك التي صدرت في التسعينيات، لما فيها من حماسة وإثارة.

ركزت الأجزاء الأولى على شرح علم الوراثة وكيفية إعادة الديناصورات للحياة من خلال استنساخ حمضها النووي من بعوضة متحجرة داخل مادة الكهرمان.

كما لم تغفل الأجزاء الأولى القضايا الأخلاقية، من استغلال الديناصورات لأغراض ربحية، إلى التلاعب الجيني وآثاره.

بالرغم من أنني من محبي سلسلة العالم الجوراسي إلا أنني لست بصدد الكتابة عنه، وإنما عن العقل الإبداعي الذي قام بتأسيس وصياغة واحدة من أكثر القصص رواجاً في العالم وتحولت إلى أشهر الأفلام على مدار عقدين من الزمان.

بدأ مايكل كريتشتون دراسة الطب، بعد إدراكه ضآلة ما يكسبه الكاتب من أعماله. وبالرغم من أنه خريج كلية الطب من جامعة هارفرد، لكن حنينه للكتابة أعاده إليها.

نجح مايكل في استخدام معارفه الطبية لصياغة قصص حققت أرقاماً قياسية وتم ترشيحها لنيل جوائز عالمية في عالم الأفلام.

قد تبدو أحياناً الأهداف المهنية وخصوصاً تلك المدرة للأموال مصدراً آمناً وموثوقاً به على الأقل لسد حاجات الفرد الأساسية، ومع ذلك سيبقى الشغف يحيك في الصدر إلى أن يخرج إلى العالم ويرى النور.

الذكاء يكمن في استثمار الشغف كنقطة قوة ودعمه بالعلم والمعرفة المكتسبة من مجال التخصص حتى يحدث فرقاً ويرتفع إلى سقف يصعب الوصول إليه، وهذا تماماً ما فعله مايكل، حين جمع بين العلم والخيال.

الشغف قد ينام فينا طويلاً، لكنه لا يموت، وقد يغيّر مسارنا حينما يقرر الخروج في وقت لم نتوقعه. كن مرناً في التعامل مع شغفك وانظر له من زوايا عدة، حتى تستثمره بالشكل الأمثل. ماذا لو كان أقصر طريق لحياة الثراء هو باستثمار الشغف؟ ماذا لو أدركنا أن القدرة على إيجاد الحلقة بين الشغف والمهنة فن لا يتقنه الكثيرون؟