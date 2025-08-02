MENAFN - Al-Bayan) تعتبر ((أخبار دبي)) المجلة الدورية الأولى من الدوريات الورقية، التي صدرت بالدولة، وكان لها فضل كبير في نشأة الصحافة الرياضية، فقد انطلقت المسيرة الإعلامية المنظمة، وفي كنف النوادي الرياضية والثقافية ارتفع الوعي الثقافي الرياضي، وهنا نشير إلى بعض الحقائق التي نشرت من قبل، وأعيدها في هذا المقال للأهمية والتوثيق.

(بدأت بعض النشرات تظهر في دبي مطلع الثلاثينيات، وكانت تصدر عن وكالات البواخر والملاحة، وترصد حركة المراكب القادمة إلى ميناء دبي، الذي كان قد بدأ العمل فيه منذ عام 1903، وأحضر بعض التجار معهم آلات طباعة، وأسهموا في التأسيس لحركة النشر في دبي، والفضل يعود لحكومة دبي في تأسيس أول مطبوعة رسمية، يمكن إدراجها ضمن تصنيف العمل الصحافي المعهود، وذلك بعد أن أصدرت عام 1965 نشرة ((أخبار دبي)))، وكان يكتب فيها العديد من الأقلام المحلية، التي لا علاقة لها بالتجارة. وتوقف صدور المجلة تزامناً مع صدور صحيفة ((البيان)).

فالصحافة الحقيقية بدأت مع ((أخبار دبي))، ولعب المد القومي حضوره في نفوس النخبة من المثقفين الشباب، ما جعلهم ينخرطون في تأسيس اللجان والجمعيات الثقافية، والأندية الرياضية، التي شكلت اللبنة الأولى لظهور الصحافة بمفهومها الحديث، ففي تلك الفترة أفرزت الأندية الرياضية أسماء أسهمت في إفساح المجال أمام ظهور صوت وطني في ميادين الصحافة والأدب والفنون الرياضية، ولعبت تلك الإصدارات دوراً كبيراً في ظهور أدباء من أبناء البلد، فجيل السبعينيات كان مميزاً في إخلاصه ووفائه وتضحياته، وبالأخص الرعيل الأول بصحافتنا، تذكرت تلك الأيام الصعبة، التي لا تنسى، إنه جيل أسهم في بناء الأساس الصحيح لتجربة الصحافة الإماراتية.. والله من وراء القصد.