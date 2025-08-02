قطار الاتحاد.. قطار دولة لا تتوقف عن العمل

MENAFN - Al-Bayan) قطار الاتحاد هو واحد من المشاريع الرائدة الكبرى التي تعكس عمق الإرادة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تمّ تأسيسه عام 2009م لغايات إدارة وتطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية للدولة لنقل الركّاب والبضائع، والربط بين جميع مدن الدولة في المقام الأوّل وخصوصاً مراكز التصدير والاستيراد، ثمّ توسيع نطاق الربط ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون هذا المشروع الكبير واحداً من مشاريع البنية التحتية المهمة، والتي تدفع بعجلة النموّ الاقتصادي، وتسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، وقد تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل تمتدّ على 1200 كم، حيث ستكون شبكة السكك الحديدية ثنائية المسار وبسرعة 200 كم للركّاب، و120 كم لنقل البضائع، مما يُعدّ نقلة نوعية في نظام النقل الذي يعكس روح التطوّر والمبادرة في هذا الوطن الذي يسعى بكلّ قوّة لإنجاز مسيرة تنموية متميزة مستدامة تكون رافداً قويّاً من روافد الاقتصاد الوطني الذي يعمل على تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الذي يشهد نموّاً متسارعاً ويُحقّق الغايات المرجوة من الخطط التنموية المستدامة.

وتعبيراً عن الاعتزاز بهذا المنجز التاريخي للوطن، نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تغريدة عبر حسابه على منصة ((إكس)) تحدّث فيها عن مشاعر الفخر بهذه الدولة من خلال رحلة لصاحب السمو في قطار الاتحاد للركّاب من دبي إلى الفجيرة، مما يشير إلى مدى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا المشروع الحيويّ الكبير بشقّيه: الركّاب والبضائع، حيث كان صاحب السمو قد دشّن في العام الماضي في شهر فبراير 2024م شبكة السكك الحديدية الإماراتية، وأعلن عن إطلاق العمليات التشغيلية لقطار البضائع في منطقة الفاية في أبوظبي.

((خلال رحلة من دبي للفجيرة بقطار الاتحاد للركاب. القطار سيربط بين 11 مدينة ومنطقة في الدولة من السّلع للفجيرة، بسرعة 200 كم /ساعة، وسيُسهم بنقل 36 مليون مسافر بحلول 2030، وسيبدأ تشغيله العام القادم بإذن الله)).

بهذه الكلمات التي تعكس روح الاعتزاز الصادق بهذا الوطن ومنجزاته الكبيرة، يتحدّث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن بعض تفاصيل رحلته الشخصية على قطار الركّاب التابع لقطارات الإمارات، حيث استقلّ القطار من دبي إلى الفجيرة مروراً بكثيرٍ من معالم الوطن العزيزة التي تمّ تصوير بعض منها، حيث أفصح صاحب السمو عن الأهمية الكبرى لهذا القطار الوطني الذي سيربط بين إحدى عشرة مدينة ومنطقة من مدن الوطن ومناطقه ابتداءً من السلع وانتهاءً بالفجيرة، مما يشير إلى ضخامة رقعة الانتشار لضمان أكبر قدرٍ ممكن من الخدمات التي يمكن تقديمها للوطن والمواطنين، حيث ستكون سرعة القطار 200 كم في الساعة، مما يعني توفير الكثير من الوقت على المواطنين، فضلاً عن إسهام القطار بنقل 36 مليون مسافر حتى العام 2030م، ممّا يعكس حجم الطاقة التشغيلية لهذا المشروع الحيوي الذي سينطلق بحول الله وقوّته في العام القادم، ليكون واحداً من المشاريع الرائدة الكبرى التي تفتخر بها دولة الإمارات وتوظّفها بكل كفاءةٍ واقتدار في سبيل تعزيز البنية التحتية الكفيلة بتوفير أقصى مظاهر الخدمة الراقية التي يتمّ تقديمها للمواطنين، فضلاً عمّا يُسهم به هذا القطار الكبير من تعزيز أسطول النقل لاسيّما للبضائع جنباً إلى جنب مع نقل الركّاب.

((فخورٌ بمشاريعنا الوطنيّة، وفخورٌ بفريق عمل قطارات الاتحاد الذي يقوده ذياب بن محمد بن زايد، وفخورٌ بدولة لا تتوقّف عن العمل، بل تُضيف كلّ يوم لبنة جديدة في بنيتها التحتية المستقبليّة)).

وبهذه اللغة التي تفيض بالأمل والعزيمة يُعبِّرُ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المشاريع الوطنية الكبرى التي يشكّل قطار الاتحاد واحداً منها، كما يُعبِّرُ عن مشاعر الفخر والاعتزاز بفرق العمل المسؤولة عن تنفيذ الرؤى والخطط لتحقيق هذه التطلّعات ولاسيّما سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، الذي يقود فريق العمل الناهض بهذه المهام الجِسام، ويبذل جهوداً كُبرى في سبيل التقدّم بهذه الدولة التي لا تعرفُ الركود والكسل، بل هي دائبةٌ في العمل والإنجاز، ولا تتوقّفُ أبداً عن تحقيق المستحيل وإضافة الجديد في كلّ يوم لتعزيز البنية التحتية المستقبلية لهذا الوطن، الذي يستحقّ كلّ بذل وتضحية وعطاء في ظلّ القيادة الرشيدة التي تسعى بكلّ قوّتها من أجل أن تظلّ الإمارات وطن الإنجاز والتقدم والبناء.