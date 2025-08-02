تواصل بطولة المملكة المفتوحة الفردية للشطرنج

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواصلت اليوم السبت منافسات بطولة المملكة المفتوحة الفردية للفئات العمرية بالشطرنج والتي يُنظمها الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج في مقره بمدينة الحسين للشباب.



وتضم البطولة أربع فئات عمرية للذكور والإناث يتنافسون بالشطرنج الكلاسيكي ضمن 9 جولات، بمشاركة 85 لاعباً ولاعبة وتستمر حتى التاسع من آب الحالي.



وتأتي البطولة في إطار الخطة السنوية للاتحاد، التي تهدف إلى توفير بيئة تنافسية وتوسيع قاعدة الممارسين للعبة، إلى جانب اكتشاف المواهب الواعدة التي يُعول عليها لتمثيل المنتخبات الوطنية في البطولات الإقليمية والقارية المقبلة.