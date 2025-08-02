غزة: أعداد المرضى تفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، إن المستشفيات تغرق في بحر الإصابات وأعداد المرضى تفوق القدرة الاستيعابية.



وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن نسب إشغال الأسرّة في مستشفى الشفاء بلغت 240 بالمئة، ومستشفى الرنتيسي 210 بالمئة، مستشفى ناصر 180بالمئة، وفي المستشفى الأهلي العربي بلغت النسبة 300 بالمئة.



وأشارت إلى أن المستشفيات تلجأ لفرش الممرات والأرضيات لاستيعاب الزيادة بأعداد المرضى والمصابين.