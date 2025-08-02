غزة: أعداد المرضى تفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات

غزة: أعداد المرضى تفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات
وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن نسب إشغال الأسرّة في مستشفى الشفاء بلغت 240 بالمئة، ومستشفى الرنتيسي 210 بالمئة، مستشفى ناصر 180بالمئة، وفي المستشفى الأهلي العربي بلغت النسبة 300 بالمئة.
وأشارت إلى أن المستشفيات تلجأ لفرش الممرات والأرضيات لاستيعاب الزيادة بأعداد المرضى والمصابين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الشعبة البرلمانية: تداعيات الظروف السياسية العالمية المعقدة تُحتم التعاون البرلماني والحوار كسبيل أمثل لتحقيق السلام العادل والدائم
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بحديقة الأزبكية.. صور
قائد الجيش اللبناني يبحث مع قائدي العمليات الإيطالية واليونيفيل سبل تعزيز التعاون
محافظ الطائف يطمئن على مصابي عربة الألعاب - جريدة الوطن السعودية
مخيم (الرائد الازرق) الصيفي بتنظيم منظمة (روبمي) ينطلق غدا الاحد
الوطنية للانتخابات تغلق 25 مقرا انتخابيا من 117 دولة