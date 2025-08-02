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بانوراما رجالات جرش تسهم في توثيق الذاكرة الوطنية

بانوراما رجالات جرش تسهم في توثيق الذاكرة الوطنية

2025-08-02 03:08:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظم منتدى جبل العتمات بالتعاون مع إدارة مهرجان جرش فعالية "بانوراما رجالات جرش" بمشاركة نخبة من الشخصيات الوطنية والأكاديمية والاجتماعية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025.


وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على شخصيات بارزة من جرش ساهمت في مجالات السياسة، والتعليم، والإعلام، الثقافة والعمل المجتمعي من خلال عرض بانورامي بصري وسردي يوثق سيرهم ويُبرز دورهم الوطني.


وقال رئيس المنتدى المهندس خلدون عتمة إن الفعالية تسهم في تعزيز الوعي بتاريخ المحافظة العريق وتحفيز الأجيال الشابة على الاقتداء بنماذج ناجحة قدّمت الكثير للأردن.

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