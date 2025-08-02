بانوراما رجالات جرش تسهم في توثيق الذاكرة الوطنية
وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على شخصيات بارزة من جرش ساهمت في مجالات السياسة، والتعليم، والإعلام، الثقافة والعمل المجتمعي من خلال عرض بانورامي بصري وسردي يوثق سيرهم ويُبرز دورهم الوطني.
وقال رئيس المنتدى المهندس خلدون عتمة إن الفعالية تسهم في تعزيز الوعي بتاريخ المحافظة العريق وتحفيز الأجيال الشابة على الاقتداء بنماذج ناجحة قدّمت الكثير للأردن.
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