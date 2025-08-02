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الزراعيين تطلق أول تعاونية للمهندسات الزراعيات في إربد

الزراعيين تطلق أول تعاونية للمهندسات الزراعيات في إربد

2025-08-02 03:08:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلن فرع نقابة المهندسين الزراعيين في محافظة إربد عن إطلاق خطة بالتعاون مع مديرية تعاون إربد، تهدف إلى تأسيس أول تعاونية متعددة الأغراض مخصصة للمهندسات الزراعيات في المحافظة، في خطوة تستهدف تمكين المرأة وخلق فرص عمل نوعية في القطاع التعاوني.


وجاء الإعلان خلال اجتماع عقد في مقر النقابة اليوم السبت، بحضور مدير مديرية تعاون إربد أكرم المستريحي، ورئيس فرع النقابة بشار النوافلة، وأمين السر هاشم العمري، وعدد من أعضاء الفرع، ولجنة شؤون المهندسات الزراعيات.

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