اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات غداً الأحد، تقديم برنامج الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) في لواء بني كنانة، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".
ووفق البرنامج فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد خلف مركز أمن بني كنانة من الساعة 3 ظهراً وحتى 8 مساءً لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الشعبة البرلمانية: تداعيات الظروف السياسية العالمية المعقدة تُحتم التعاون البرلماني والحوار كسبيل أمثل لتحقيق السلام العادل والدائم
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بحديقة الأزبكية.. صور
قائد الجيش اللبناني يبحث مع قائدي العمليات الإيطالية واليونيفيل سبل تعزيز التعاون
محافظ الطائف يطمئن على مصابي عربة الألعاب - جريدة الوطن السعودية
مخيم (الرائد الازرق) الصيفي بتنظيم منظمة (روبمي) ينطلق غدا الاحد
الوطنية للانتخابات تغلق 25 مقرا انتخابيا من 117 دولة