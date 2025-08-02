  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

2025-08-02 03:08:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات غداً الأحد، تقديم برنامج الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) في لواء بني كنانة، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".


ووفق البرنامج فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد خلف مركز أمن بني كنانة من الساعة 3 ظهراً وحتى 8 مساءً لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم.

MENAFN02082025000208011052ID1109876904

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث