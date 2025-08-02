ما سر اهتمام علماء سويسريين بهذه المخلوقات الغامضة؟

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MENAFN - Swissinfo) ما الرابط بين يتيم من لوتسيرن، وجيولوجي سويسري يتحدّث الفرنسية؟ إنه اهتمامهما بالمخلوقات الغامضة. لقد برز كلّ من رينيه داهيندن، وفرانسوا دو لويس في مجال علم دراسة الحيوانات الخفية. تم نشر هذا المحتوى على 02 أغسطس 2025 - 09:00 12دقائق كريستوف كومر، مدونة المتحف الوطني السويسري

ينشر موقع سويس إنفو (Swissinfo) بانتظام مقالات أخرى، من مدونة المتحف الوطني السويسري رابط خارج ، تتناول مواضيع تاريخية. وهذه المقالات متوفرة دائمًا، باللغات الألمانية، والفرنسية، والإنجليزية.

تُعد مخلوقات مثل اليتي في جبال الهيمالايا، ووحش بحيرة لوكنيس في اسكتلندا، وبيغ فوت في أمريكا الشمالية، من الكائنات الأسطورية التي طالما أثارت دهشتنا.

ورغم الشكوك التي يُبديها العلماء، يكرّس المتحمسون حول العالم، المعروفون بعلماء الحيوانات الخفية، جهودهم للبحث عن أنواع تحظى باعتراف رسمي.

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ومن بين الباحثين والباحثات المهتمين.ات بالحيوانات الأسطورية، يوجد سويسريون وسويسريات بارزون.ات ساهموا.ن في اكتشاف بعض“الأدلة” المشهورة المميّزة لهذا العلم الغريب. ومن أبرز هؤلاء رينيه داهيندن، المقيم في لوتسيرن، بادئ رحلة استكشاف الغابات الكندية بحثًا عن بيغ فوت الأسطوري، في منتصف القرن العشرين تقريبًا.

وقد حصل داهيندن على حقوق فيلم بيغ فوت الوثائقي (المعروف أيضًا باسم فيلم باترسون وجيملين)، الذي لا يزال يُعتبر حتى يومنا هذا الدليل الرئيسي على وجود هذا الكائن البدائي الشهير في أمريكا الشمالية.

>> فيلم باترسون وجيملين: هل هذا حقًا بيغفوت وهو يمشي في الغابة؟ (يوتيوب):

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وقدّم جيولوجي سويسري يتحدث الفرنسية، مساهمة مهمة في مجال علم دراسة الحيوانات الخفية كذلك. ففي عام 1920، صوّر فرانسوا دو لويس قردا غريب الشكل في فنزويلا. ولا تزال هذه الصورة تُعتبر دليلاً على وجود قردة كبيرة، غير معروفة في أمريكا الجنوبية.

وتم عرض فيلم باترسون وجيملين وصورة فرانسوا دو لويس، أو إعادة إنتاجهما، في العديد من الكتب، والبرامج التلفزيونية، والمواقع الإلكترونية. وأصبح هذان الرجلان شخصيتين بارزتين في علم دراسة الحيوانات الخفية، لكن من الصعب عدم إدراك الفروق الكبيرة بين مسيرتيهما المهنيتين.

من سويسرا إلى كندا عبر السويد

وُلد رينيه داهيندن في لوتسيرن عام 1930، ونشأ في ظروف صعبة؛ إذ وُلد خارج إطار الزواج، ودخل دارا للأيتام قبل تبنيه من زوجين مُسنّين بعد عام. لكن توفيت والدته بالتبني، وتزوّج والده بالتبني مرة أخرى. وقد أُرسل رينيه بعد ذلك إلى مدرسة داخلية، حيث تعلّم، كما قال لاحقًا، أن“لا أحد يريده”.

لقد صبغت هذه التجربة شخصيته، وتعلّم الاعتماد على نفسه. وقد التقى، في الثالثة عشرة من عمره، بوالدته البيولوجية، وعاش معها بضعة أشهر، لكن انتهى لمّ الشمل بالفشل. ثم ذهب رينيه للعيش في مزرعة، حيث اضطر للعمل بجد، وغادرها وفي الخامسة عشرة من عمره ليشقّ طريقه بمفرده.

سافر الشاب عبر أوروبا، وعمل في مهن متنوّعة. وفي عام 1952، التقى زوجتَه المستقبلية، وانجا توين، في السويد. وبعد أشهر، قرر رونيه الهجرة إلى كندا، حيث بدأ العمل في مزرعة بالقرب من كالغاري. وهناك، اكتشف أسطورة اليتي، وسمع عن مخلوقات مماثلة في كولومبيا البريطانية. وأثارت هذه القصص فضوله؛ إذ أبدى طوال حياته، شغفه ببيغ فوت، أو ساسكواتش، الاسم المُطلَق على اليتي الكندي.

في أوائل الخمسينات من القرن العشرين، غادر داهيندن إلى كالغاري. Internet Archive

في عام 1955، انتقل داهيندن إلى بحيرة ويليامز ليك، في كولومبيا البريطانية، حيث عمل في ورشة للخشب، وبدأ في تكريس وقت فراغه للبحث عن ساسكواتش، ودراسته. وفي عام 1956، تزوّج وانجا، المُنضمّة إليه في كندا. وأنجبا ولديْن، إريك ومارتن. لكن شكّل شغف رينيه المتزايد بأبحاث ساسكواتش، عبئًا على الأسرة. وانفصل الزوجان في عام 1967، ضحية لهوس رونيه ببيغ فوت.

>> كيف أمضى داهيندن حياته في البحث عن”ساسكواتش“: فيديو باللغة الإنجليزية (يوتيوب):

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وأصبح داهيندن شخصية رئيسية في البحث، واضطلع بدور محوريّ في بعض الأحداث الرئيسية، على غرار تحليل فيلم باترسون وجيملين الشهير، عام 1967. ويعرض هذا الفيلم القصير، مقاس 35 مم والمسجَّل في شمال كاليفورنيا، عبور بيغ فوت لمنطقة خالية. ولا يزال الكثير من الأشخاص يعتبرونه، أفضل دليل على وجود هذا الكائن.

مقال عن رينيه داهيندن، نُشر في صحيفة“فليزا فلكسفرونت” Walliser Volksfreund، فبراير 1972 e-newspaperarchives

وخلال السنوات السابقة لوفاته، حصل داهيندن على حقوق بث فيلم باترسون وجيملين، ما أتاح له فرصة الدفاع عن نفسه قانونًا، لفترة طويلة، وظل عضوًا فاعلًا في المجتمع المحلي لصيد بيغ فوت، حتى شيخوخته. لكنه توفي في عام 2001، دون رؤية بيغ فوت واحدًا.

رحلة إلى فنزويلا

دخل فرانسوا دو لويس، على عكس رينيه داهيندن، مجال علم الحيوانات الخفية، بمحض الصدفة. إذ وُلد هذا السويسري الأصل عام 1892، وينتمي إلى عائلة ثرية. وبدأ في عام 1912، دراسته في جامعة لوزان، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الجيولوجيا عام 1917.

وفي العام نفسه، كُلّف دو لويس من قِبَل شركة نفط هولندية، بإجراء دراسات جيولوجية في فنزويلا. وكانت المنطقة التي كان يعمل فيها غير مستكشفة إلى حد كبير، في ذلك الوقت، إذ كانت تتكوّن من أراضٍ وعرة، وأمراض استوائية، وشعوب أصلية معادية.

و في عام 1920، صادف فرانسوا دو لويس، حسب ادّعائه، خلال رحلة استكشافية إلى نهر تارا النائي، حيوانين غريبين. وروى اكتشافه قردين كبيرين أحمري الشعر، على ضفاف نهر تارا.

واللافت للنظر، أن كان كلا الحيوانين يمشيان منتصبي القامة، واقتربا من المخيم، وكانا غاضبين بشكل واضح، يصرخان ويشيران بأيديهما، ويلقيان فضلاتهما على رؤوس الرجال، كما ذكر دو لويس لاحقًا. وقرر أعضاء البعثة الاستكشافية، إطلاق النار على القردين، فقتلوا الأنثى.

والتقط دو لويس، بعد ذلك صورةً للحيوان الميت، تظهر قردًا ميتًا جالسًا على صندوق نقل، ورأسه، ذو التعبير الغريب، مُسندٌ على عصا ليحافظ على استقامة جسده. أثارت صورة أميرانثروبويدس لويسي جدلًا واسعًا.

صورة من مقال، نشر في صحيفة“إلسترتد لندن نيوز” (Illustrated London News)، بتاريخ 15 يونيو 1929، حول قرد دو لويس. Internet Archive

نشر جورج مونتاندون، عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي السويسري، صورة دو لويس في عام 1929، في مقال في صحيفة“جمعية الأمريكانيين”.رابط خارجي واعتبرها دليلًا على نظريته الخاصة بالتطوّر. وكانت تربط مونتاندونرابط خارجي علاقات وثيقة مع النازية، وقد برهنت نظرياته العنصرية والتحسينية للنسل، على ذلك بوضوح. فقد افترض تطوّر الأنواع البشرية بشكل مستقل عن بعضها البعض، في قارات مختلفة. وأثر هذا الموقف في نظرته لصورة دو لويس، إذ رأى تأكيد اكتشاف قرد شبيه بالإنسان من أمريكا الجنوبية، لنظرياته. ونشر“المكتشف” نفسه مقالًا عن هذا القرد، في صحيفة“إلستريتد لندن نيوز” (Illustrated London News) في شهر يونيو، من ذلك العام.

لكن رفض العديد من علماء الحيوان البارزين، بمن فيهم العالم المتخصّص في سلوك القردة، الأمريكي فيليب هيرشكوفيتز، اكتشاف دو لويس رفضًا قاطعًا. ولم يجد هيرشكوفيتز، المُلِمُّ بمنطقة ريو تارا، أيّ دليل على وجود مثل هذا القرد، ورفض الاكتشاف باعتباره خدعة، وانتقد دو لويس واصفًا إياه بعالمٍ سيء السمعة، مُدَّعيًا أن الاكتشاف لا يُمكن أن يكون إلا نتيجة خلط مع نوع محلي معروف، أو تمويه مُتعمَّد.

صورة لفرانسوا دو لويس، عشرينات القرن العشرين e-periodica

لم يُعثر على أي دليل آخر على وجود“امريتروبيد لويسي” (Ameranthropoides loysi). بل على العكس تمامًا، عثر الدكتور إنريكي تيخيرا على مقال عن قرد دو لويس، في مجلة“ذي يونيفرسال” (The Universal) في عام 1962، وقرر مراسلة كاتبه. وقد روت رسالته، المنشورة لاحقًا، قصة مختلفة تمامًا عن أصل هذه الصورة.

وقال تيخيرا إنّه عمل مع دو لويس، في فنزويلا لصالح شركة نفط، وكان القرد في الواقع قردًا عنكبوتيًا محليًا، أُهدي إلى دو لويس. وجرى بتر ذيل الحيوان إثر إصابة. وبعد ذلك بوقت قصير، نفق القرد، وانتهز دو لويس الفرصة لالتقاط هذه الصورة. فأيٌّ من القصتين صحيح؟ على الأرجح، لن نعرف أبدًا. وبعد مغامرته في فنزويلا، واصل دو لويس عمله كجيولوجي، وحظي بمسيرة مهنية في صناعة النفط، لا سيما مع شركة البترول التركية. وعمل لفترة طويلة في الشرق الأوسط، حيث توفي في عام 1935، متأثرًا بمرض ألمّ به.

وترك السويسريان، رينيه داهيندن وفرانسوا دو لويس، بصماتهما على علم دراسة الحيوانات الخفية. لكن، كان برنارد هوفيلمانز (1916-2001)، أبرز شخصيّة فيه بلا شكّ، إذ يُعتبر أبَ هذا المجال المدعو علما، وقد أوصى عام 1999، بجميع وثائقه ومجموعاته، إلى متحف الطبيعة في لوزان، حيث يجري حفظها هناك.

كريستوف كومر، مؤرخ وصحفي مستقل، يركّز على شخصيات وأحداث غير معروفة للعامة.

نشر هذا المقال لأوّل مرة على مدوّنة المتحف الوطني السويسريرابط خارجي

ترجمة: مصطفى قنفودي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي