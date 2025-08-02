فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستقوم بقطع التيار الكهربائي عن مناطق في الشونة الشمالية غدا الاحد.
كما أعلنت شركة كهرباء إربد انها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن مناطق في جرش
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