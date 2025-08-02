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تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

2025-08-02 06:06:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 487 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 555 دينارا اليوم السبت .
وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68.1 دينارا لغايات البيع لدى محال الصاغة، مقابل 65.90 دينارا لغايات الشراء.

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