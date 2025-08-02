خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. ماذا تعرف عنها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لا يزال خبر وفاة الفنان الراحل زياد الرحباني ومراسم دفنه تتصدران أخبار مواقع التواصل الاجتماعي.



فقد أعيد الحديث، بعد نحو أسبوع من وفاته، عن خطوبته من الفنانة ليال ضو التي حصلت عام 2009، إلا أنها لم تتكلل بالزواج.

وكانت ليال، وهي ممثلة مشهورة بالأدوار الكوميدية، عُرفت من خلال برنامج "بسمات وطن" للمخرج شربل خليل، وشاركت في عدة أعمال فنية مع زياد.

وفي حديث تلفزيوني أجري معها على قناة OTV قبل عام، أشارت ليال إلى أنها لم تكن على تواصل مع زياد في الفترة الأخيرة.

علماً أن ليال شاركت في مراسم دفن زياد وظهرت وهي تبكي بحرقة أمام نعشه.

