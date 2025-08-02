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أذربيجان ستصدر الغاز إلى سوريا عبر تركيا

أذربيجان ستصدر الغاز إلى سوريا عبر تركيا

2025-08-02 06:06:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس شركة النفط الأذربيجانية (سوكار) إلشاد نصيروف، السبت، إن أذربيجان ستصدر 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى سوريا من حقل شاه دنيز للغاز في بحر قزوين، والذي تديره شركة بي.بي.
وأدلى نصيروف بالتصريح في جنوب تركيا، بالقرب من الحدود السورية، مع بدء تركيا وأذربيجان تصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا.
وأقيم احتفال بهذه المناسبة في مدينة كلس بحضور وزراء ومسؤولين آخرين من أذربيجان وتركيا وسوريا وقطر.
وقال وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف إن المشروع جاء بعد اتفاقات في نيسان وتموز بين رئيس أذربيجان إلهام علييف والرئيس السوري أحمد الشرع.
وأوضح جباروف أن الغاز سيُنقل عبر الأراضي التركية إلى سوريا بموجب ترتيب منسق.
وأضاف: "من خلال بدء صادرات الغاز إلى سوريا، تظهر أذربيجان أنها قادرة على تصدير الغاز ليس فقط إلى الغرب، بل إلى الشرق والجنوب أيضًا".
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إنه من المتوقع أن تصل الشحنات إلى قرابة 6 ملايين متر مكعب يوميًا، مع إمكانية توريد ما يصل إلى ملياري متر مكعب سنويًا في المرحلة الأولى.
وأضاف بيرقدار أن الغاز سيُستخدم لإعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء في سوريا بطاقة إجمالية تبلغ 1200 ميغاوات.

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