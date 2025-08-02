أذربيجان ستصدر الغاز إلى سوريا عبر تركيا

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أذربيجان ستصدر الغاز إلى سوريا عبر تركيا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس شركة النفط الأذربيجانية (سوكار) إلشاد نصيروف، السبت، إن أذربيجان ستصدر 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى سوريا من حقل شاه دنيز للغاز في بحر قزوين، والذي تديره شركة بي.بي.
وأدلى نصيروف بالتصريح في جنوب تركيا، بالقرب من الحدود السورية، مع بدء تركيا وأذربيجان تصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا.
وأقيم احتفال بهذه المناسبة في مدينة كلس بحضور وزراء ومسؤولين آخرين من أذربيجان وتركيا وسوريا وقطر.
وقال وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف إن المشروع جاء بعد اتفاقات في نيسان وتموز بين رئيس أذربيجان إلهام علييف والرئيس السوري أحمد الشرع.
وأوضح جباروف أن الغاز سيُنقل عبر الأراضي التركية إلى سوريا بموجب ترتيب منسق.
وأضاف: "من خلال بدء صادرات الغاز إلى سوريا، تظهر أذربيجان أنها قادرة على تصدير الغاز ليس فقط إلى الغرب، بل إلى الشرق والجنوب أيضًا".
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إنه من المتوقع أن تصل الشحنات إلى قرابة 6 ملايين متر مكعب يوميًا، مع إمكانية توريد ما يصل إلى ملياري متر مكعب سنويًا في المرحلة الأولى.
وأضاف بيرقدار أن الغاز سيُستخدم لإعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء في سوريا بطاقة إجمالية تبلغ 1200 ميغاوات.
وأدلى نصيروف بالتصريح في جنوب تركيا، بالقرب من الحدود السورية، مع بدء تركيا وأذربيجان تصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا.
وأقيم احتفال بهذه المناسبة في مدينة كلس بحضور وزراء ومسؤولين آخرين من أذربيجان وتركيا وسوريا وقطر.
وقال وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف إن المشروع جاء بعد اتفاقات في نيسان وتموز بين رئيس أذربيجان إلهام علييف والرئيس السوري أحمد الشرع.
وأوضح جباروف أن الغاز سيُنقل عبر الأراضي التركية إلى سوريا بموجب ترتيب منسق.
وأضاف: "من خلال بدء صادرات الغاز إلى سوريا، تظهر أذربيجان أنها قادرة على تصدير الغاز ليس فقط إلى الغرب، بل إلى الشرق والجنوب أيضًا".
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إنه من المتوقع أن تصل الشحنات إلى قرابة 6 ملايين متر مكعب يوميًا، مع إمكانية توريد ما يصل إلى ملياري متر مكعب سنويًا في المرحلة الأولى.
وأضاف بيرقدار أن الغاز سيُستخدم لإعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء في سوريا بطاقة إجمالية تبلغ 1200 ميغاوات.
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