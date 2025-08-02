الهلال الأحمر: تشغيل قسم النساء والتوليد في مستشفى المواصي الميداني غرب خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، البدء بتشغيل قسم النساء والتوليد في مستشفى المواصي الميداني غرب محافظة خان يونس، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز الرعاية الصحية التخصصية للنساء النازحات في منطقة نزوحهن.

ويشمل القسم الجديد تقديم خدمات الولادات الطبيعية والقيصرية، بالإضافة إلى رعاية ما قبل الولادة وم بعدها، والمتابعة الدورية للحوامل، وتنفيذ العمليات الجراحية النسائية الضرورية، ضمن بيئة طبية مؤهلة. كما يضم القسم طاقمًا طبيًا وتمريضيًا متخصصًا في طب النساء والتوليد، ويعمل على مدار الساعة لضمان الجاهزية التامة للاستجابة لأي حالة طارئة.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في المحافظات الجنوبية الدكتور حيدر القدرة، أن تشغيل القسم يأتي ضمن خطة الجمعية لتوسيع التغطية الطبية الشاملة في مستشفى المواصي، استجابةً للاحتياجات الميدانية المتزايدة.

وقال الدكتور القدرة: "مع تزايد أعداد النساء الحوامل في مراكز الإيواء ومنطقة المواصي بعد أوامر الإخلاء الأخيرة، ونزوح مئات الآلاف من السكان إلى منطقة المواصي، ظهرت الحاجة الماسة إلى تشغيل قسم النساء والتوليد لتوفير بيئة صحية وآمنة تراعي احتياجات النساء في مراحل الحمل والولادة، وتضمن لهن خدمات طبية متكاملة في ظل ظروف النزوح القاسية".

وأضاف أن إدارة الجمعية حرصت على تجهيز القسم بكادر متخصص، وذلك ضمن التزامها المتواصل بتقديم خدمات صحية نوعية لجميع النساء في قطاع غزة بشكل مجاني، كباقي الخدمات التي تقدمها الجمعية.

ويأتي تشغيل قسم النساء والتوليد بعد أيام قليلة من تشغيل وحدة العناية المركزة في المستشفى ذاته، التي استقبلت الحالة الأولى ليلة 31 يوليو. وتضم الوحدة ستة أسرّة متخصصة، تم تجهيزها بكامل المعدات اللازمة من خلال فرق هندسية وفنية من الهلال الأحمر، في ظروف تشغيلية بالغة الصعوبة، لتعويض النقص الحاد في غرف العناية المركزة جنوبي القطاع.

ويُعد مستشفى المواصي الميداني من أكبر المستشفيات الميدانية، ويقع في المنطقة الساحلية من المواصي، التي تؤوي مئات الآلاف من النازحين من مدينة خان يونس والمناطق المجاورة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى حاليًا نحو 70 سريرًا، موزعة على عدة أقسام حيوية تشمل الجراحة العامة، وغرف عمليات، ومختبرًا طبيًا، ووحدة تصوير بالأشعة، بالإضافة إلى العيادات الخارجية. وتعمل الجمعية حاليًا على رفع القدرة السريرية إلى 150 سريرًا، في حال توفرت مولدات كهربائية كبيرة تسمح بتشغيل جميع الأقسام بكفاءة.

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