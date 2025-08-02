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5 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

5 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

2025-08-02 06:06:36
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN- استشهد 5 مواطنين، وأصيب آخرون، قبل قليل، بنيران جيش الاحتلال قرب وادي غزة، وسط قطاع غزة، أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية.

وصباح اليوم، استشهد 12 مواطنا من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال عند محور "نتساريم".

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 آذار/ مارس 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حادا.

وتواصل قوات الاحتلال حربها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 60,332 مواطنا، وإصابة 147,643 آخرين.

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MENAFN02082025000205011050ID1109876143

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