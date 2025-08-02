تقارير: نتنياهو أرجأ القرار بشأن غزة إلى الأسبوع المقبل

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل PNN- قلت شبكة CNN، السبت، عن مصدر إسرائيلي (لم تسمّه) أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "قرر تأجيل اتخاذ القرار بشأن الخطوات التي سينفذها الجيش" في قطاع غزة إلى الأسبوع المقبل، "إذا لم توافق حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار"، على حد تعبير المصدر.

وكانت حركة حماس، قد أوضحت، في بيان صدر عنها، مساء أول من أمس الخميس، أن "حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، قد بلغت حدًّا لا يُحتمل، وأصبحت تشكّل الخطر الأكبر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني".

وأكدت أن "استمرار المفاوضات في ظلّ التجويع يفقدها مضمونها وجدواها، لا سيّما بعدما انسحب الاحتلال الصهيوني المجرم من المفاوضات، الأسبوع الماضي، دون مبرّر، في الوقت الذي كنا على وشك التوصّل إلى اتفاق".

وبحسب تقرير CNN نقلاً عن مصدرها الإسرائيلي، فإن "إحدى الأفكار المطروحة إسرائيليًا، في حال عدم موافقة الحركة على اتفاق، هي "تطويق مدينة غزة والمراكز السكانية الأخرى، بينما تتمثل فكرة أخرى في غزو المدينة"، على حد تعبيرها.

يُذكر أن هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") كانت قد أوردت، الأربعاء المنصرم، أن إسرائيل "وجهت رسالة تهديد لحماس: إذا لم تُبدوا موافقة على الصفقة في الأيام القريبة، سنبدأ بخطوات عقابية".

في ذات السياق، تحدثت تقارير إسرائيلية نقلاً عن "مسؤولين إسرائيليين" إن تل أبيب "حدّدت مهلة زمنية لحركة حماس لتقديم رد إيجابي خلال الأيام المقبلة بشأن صفقة تبادل، وإلا فستباشر بتنفيذ خطة ضم ما تسميه "محيط" قطاع غزة.

وفي هذا الإطار أيضًا، كانت صحيفة "هآرتس"، قد ذكرت الإثنين الماضي، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "يستعد لعرض خطة على الكابينيت تتضمن ضم أجزاء من قطاع غزة".

ووفقًا للخطة، ستعلن إسرائيل أنها "تمنح حماس مهلة من أيام للموافقة على مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وإلا فستشرع بضم مناطق في القطاع"، في ما اعتبره محللون مناورة تفاوضية للضغط على حركة حماس.

إلى ذلك، وخلال آخر جلسة للكابينيت، طالب وزير المالية، سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الجيش الإسرائيلي بتقديم خطة لـ"احتلال مدينة غزة بالكامل، وإنهاء تدميرها، بما يشمل شبكة الأنفاق تحتها"، رغم أن المدينة يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة.

وردّ ممثلو الجيش، بحسب "هآرتس"، بأن عملية من هذا النوع ستستغرق "عدة أشهر على الأقل"، وتتطلب "تعزيزًا كبيرًا في حجم القوات، إما عبر تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية أو من خلال تعبئة واسعة لقوات الاحتياط".