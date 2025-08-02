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عائلات الرهائن الإسرائيليين تطالب بوقف الجنون بغزة

عائلات الرهائن الإسرائيليين تطالب بوقف الجنون بغزة

2025-08-02 06:06:36
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- طالبت عائلات إسرائيليين محتجزين في غزة، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بوقف ما وصفته "بالجنون"، والذهاب إلى "صفقة شاملة" مع حركة حماس.

جاء ذلك، هذه المرة، على خلفية مقطع فيديو نشرته كتائب القسام، الجمعة، لرهينة إسرائيلي بدا في حالة من الهزال الشديد.

وجاء في بيان صادر عن هيئة عائلات المحتجزين في غزة، على منصة "إكس" أنه "انظروا في أعينهم (الرهائن الإسرائيليين)، لقد نفد الوقت، إخواننا يمرّون بجحيم في الأسر، أوقفوا هذا الجنون - توصلوا إلى اتفاق شامل يعيدهم" إلى البيت.

ولطالما انتقدت عائلات الرهائن الإسرائيليين حكومة نتنياهو بسبب "تفاوضها على صفقات جزئية وتلكؤها في الدفع بالمفاوضات غير المباشرة" مع حركة حماس، بينما تطالب العائلات بصفقة شاملة تقضي بالإفراج عن أبنائها دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب على غزة.


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