كهرباء دبي تنجز قفزات كبيرة في تصفير البيروقراطية

MENAFN - Al-Bayan) أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصفير البيروقراطية ودعم تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبوأت المركز الأول عالمياً في غياب البيروقراطية وذلك ضمن التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

وأعلن معالي الطاير أن الهيئة حققت التكامل الرقمي لأكثر من 100 مشروعاً مع 65 جهة حكومية وخاصة، فيما وصلت نسبة أتمتة العمليات في الهيئة إلى 100%، مما رفع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.5% وسعادة المتعاملين إلى 98.3% وجودة الخدمات إلى 95%. ومن خلال تطبيقها سياسة "خدمات 360"، ألغت الهيئة 90% من نقاط تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات على المتعامل. وتوفر الهيئة جميع خدماتها رقمياً عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي والقنوات الحكومية الموحدة.

وأعادت الهيئة هندسة العمليات لتصبح رقمية بالكامل، ابتداءً من تقديم الطلبات، مروراً بمتابعة الإجراءات وإصدار المستندات. وضمن خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه"، أرسلت الهيئة أكثر من 3.2 مليون إشعار لحالات تسريب المياه داخل المباني، مما حال دون هدر ما يزيد عن 61 مليون متر مكعب من المياه وتوفير 743 مليون درهم.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير حرص الهيئة على إلغاء الإجراءات غير الضرورية وتوفير تكاليف الانتقال على المعنيين من خلال تقديم خدمات وإجراءات رقمية استباقية ومبتكرة وآمنة. وأشار معاليه إلى التزام الهيئة بالتطوير المستمر لتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة وفاعلية، تسهم في تسهيل حياة الناس وتلبي متطلباتهم بأسرع وقت وبأقل جهد ممكن. وتواصل الهيئة اعتماد أحدث التقنيات لتبسيط الإجراءات الحكومية وتقليصها وتسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الأنظمة الرقمية وترسيخ التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية.

ويوفر التحول الرقمي مراقبة أفضل لأداء الخدمات وإدارة أدق للبيانات، مما يتيح الكشف المبكر عن المشكلات واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشكل فوري. ومن خلال نظام متكامل لرصد المعاملات، يتمكن المسؤولون من تحسين جودة الخدمات واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، مما يرفع من مستوى الثقة والشفافية في العمليات الحكومية.

وحققت مبادرة "الاستجابة الذكية للمياه" نتائج ملموسة في تقليص الوقت والخطوات التشغيلية؛ حيث تم تقليص عدد خطوات التعامل مع البلاغات من 10 خطوات إلى 5 خطوات في حال المعالجة الميدانية، وإلى خطوة واحدة فقط في حال التشخيص الذاتي، وذلك بفضل التحقق الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني. كما تم تقليص زمن معالجة البلاغات بنسبة 45%، وتقليل الزيارات الميدانية بنسبة 36%، مما أسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع نسبة رضا المتعاملين إلى 95.7%.

كذلك حققت مبادرة " نظام الإدارة الذكية لانقطاعات المياه" نتائج إيجابية ملموسة من خلال المساهمة في تقليل عدد البلاغات الفنية، وتقليل وقت إعداد التقارير من ساعتين إلى نقرة واحدة فقط، كما أُتيح متابعة حالة الشبكة والمتعاملين المتأثرين بشكل مباشر وعلى مدار الساعة، بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص وقت حساب مؤشرات الأداء من 30 دقيقة إلى وقت لحظي، وحقق متوسط وقت الاستجابة للتحقيقات والتحليلات انخفاضاً كبيراً من 45 دقيقة إلى 10 دقائق فقط.