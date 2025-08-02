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جوجل تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي Deep Think لعموم المشتركين

جوجل تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي Deep Think لعموم المشتركين

2025-08-02 06:01:20
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت شركة "جوجل" عن الإتاحة العامة لنموذج الذكاء الاصطناعي الأحدث "Deep Think"، الذي يوصف بقدراته المتقدمة في التفكير المنطقي والاستدلال، وذلك ضمن تطبيق "Gemini" للمشتركين في خطة "AI Ultra".

ويتميز النموذج الجديد، وهو جزء من سلسلة "Gemini 2.5"، بآلية عمل تعتمد على "تقنيات التفكير المتوازي"، مما يسمح له بتوليد ومعالجة أفكار متعددة في آن واحد.

ووفقا لـ "جوجل"، فقد تفوق "Deep Think" في اختبارات مرجعية متعددة على نماذج منافسة رائدة مثل "OpenAI o3" و"Grok 4".

والنموذج الجديد متعدد الوسائط، قادر على تحليل النصوص والصور والصوت، ويستند إلى نسخة سابقة حققت أداء متقدما يعادل مستوى الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات.

ورغم أن الإصدار المتاح للعامة حاليا مصنف في مستوى الميدالية البرونزية، إلا أنه يمتاز بكفاءة وسرعة محسنة تجعله ملائما للاستخدام اليومي.

ويأتي هذا الطرح بعد فترة اختبار محدودة، وكشفت عنه الشركة لأول مرة خلال مؤتمر "Google I/O" الأخير.

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