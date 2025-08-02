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هجوم سيبراني واسع يضرب إسرائيل مصدره غزة

هجوم سيبراني واسع يضرب إسرائيل مصدره غزة

2025-08-02 05:14:06
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن مواقع رياضية إسرائيلية بارزة تعرضت لهجوم سيبراني واسع النطاق، مصدره قطاع غزة.

وأدت الهجمات إلى توقف عمل بعض هذه المواقع، بينما ظهرت على أخرى رسائل ذات طابع سياسي

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