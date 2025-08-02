هجوم سيبراني واسع يضرب إسرائيل مصدره غزة

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هجوم سيبراني واسع يضرب إسرائيل مصدره غزة
(MENAFN- Khaberni)
وأدت الهجمات إلى توقف عمل بعض هذه المواقع، بينما ظهرت على أخرى رسائل ذات طابع سياسي
خبرني - ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن مواقع رياضية إسرائيلية بارزة تعرضت لهجوم سيبراني واسع النطاق، مصدره قطاع غزة.
وأدت الهجمات إلى توقف عمل بعض هذه المواقع، بينما ظهرت على أخرى رسائل ذات طابع سياسي
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