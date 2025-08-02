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الإعلام الحكومي بغزة: 73 شاحنة فقط دخلت غزة أمس وتعرضت غالبيتها للنهب

الإعلام الحكومي بغزة: 73 شاحنة فقط دخلت غزة أمس وتعرضت غالبيتها للنهب

2025-08-02 05:14:06
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال الإعلام الحكومي بغزة:

  • 73 شاحنة فقط دخلت غزة أمس تعرضت غالبيتها للنهب بسبب الفوضى الأمنية التي يكرسها الاحتلال.
  • الاحتياجات اليومية لقطاع غزة لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود.

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